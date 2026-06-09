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Λεμεσός: «Έκανε φτερά» με κοσμήματα αξίας €9,9 εκατομμυρίων: Τι κατήγγειλαν για κλοπή από αντιπρόσωπο - Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον 54χρονο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αστυνομία, ο παραπονούμενος φέρεται να παρέδωσε στις 6 Ιουνίου τα κοσμήματα σε 54χρονο Κύπριο, προκειμένου ο τελευταίος να τα διαθέσει προς πώληση ως αντιπρόσωπος.

Υπόθεση κλοπής κοσμημάτων αξίας 9.882.000 ευρώ διερευνά η Αστυνομία, μετά από καταγγελία αλλοδαπού ιδιοκτήτη εταιρείας που εδρεύει στο εξωτερικό και δραστηριοποιείται στην κατασκευή πολύτιμων κοσμημάτων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, ο παραπονούμενος παρέδωσε στις 6 Ιουνίου τα κοσμήματα σε 54χρονο Κύπριο, με τον οποίο διατηρούσε επαγγελματική συνεργασία, προκειμένου ο τελευταίος να τα παρουσιάσει σε ενδιαφερόμενους πελάτες για σκοπούς πώλησης.

Όπως αναφέρθηκε στην καταγγελία, οι δύο πλευρές είχαν προγραμματισμένη συνάντηση το βράδυ της Δευτέρας, ώστε ο 54χρονος να ενημερώσει για την πορεία των επαφών και την τύχη των κοσμημάτων. Ωστόσο, ο ίδιος δεν παρουσιάστηκε στη συνάντηση και έκτοτε δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί.

Ο 54χρονος, όπως σημειώνει η Αστυνομία, φέρεται να εξαφανίστηκε έχοντας στην κατοχή του τα κοσμήματα, χωρίς να τα επιστρέψει ή να αποδώσει την αξία τους.

Η υπόθεση διερευνάται ως κλοπή από αντιπρόσωπο. Εναντίον του 54χρονου έχει εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης, ενώ οι εξετάσεις των Αρχών συνεχίζονται.

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