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Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές σε Δάλι και Παλαιομέτοχο – Κινήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις πυρόσβεσης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε ανάρτησή του στο Χ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, αναφέρει ότι η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μπάλες σανού φορτωμένες σε φορτηγό όχημα στην κτηνοτροφική περιοχή Ιδαλίου, προσθέτοντας ότι στην πυρκαγιά εμπλέκεται και το φορτηγό όχημα το οποίο ήταν εν κινήσει.

Υπό έλεγχο είναι δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν το απόγευμα της Τρίτης στο Δάλι και στο Παλαιομέτοχο, στην επαρχία Λευκωσίας.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, αναφέρει ότι η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μπάλες σανού φορτωμένες σε φορτηγό όχημα στην κτηνοτροφική περιοχή Ιδαλίου, προσθέτοντας ότι στην πυρκαγιά εμπλέκεται και το φορτηγό όχημα το οποίο ήταν εν κινήσει. 

«Ανταποκριθήκαμε και επιχειρούμε με τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τους πυροσβεστικούς σταθμούς Λευκωσίας. Χρησιμοποιούνται αναπνευστικές συσκευές και αφρός για την κατάσβεση», αναφέρει ο κ. Κεττής, επισημαίνοντας ότι η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο. 

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής σημειώνει ότι η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οκτώ δεκάρια από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, μεταξύ Παλαιομετόχου και Κοκκινοτριμιθιάς, προσθέτοντας ότι η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο. 

«Επιχειρήσαμε για κατάσβεση της πυρκαγιάς με δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Σταθμό Υπαίθρου Περιστερώνας», καταλήγει.

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