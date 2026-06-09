ΕΟΑ Λευκωσίας: Προσωρινή διακοπή νερού σε Μαθιάτη και Λυθροδόντα λόγω βλάβης – Πότε θα αποκατασταθεί

Eνδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα ή και προσωρινή διακοπή στην υδροδότηση των περιοχών που υδροδοτούνται από τις υδατοδεξαμενές των Κοινοτήτων Μαθιάτη και Λυθροδόντα καθώς λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε στο σύστημα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), έχει διακοπεί προσωρινά η εισαγωγή νερού στις υδατοδεξαμενές των Κοινοτήτων αυτών ανακοίνωσε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας.

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας προσθέτει ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει από το ΤΑΥ, οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ημέρας.