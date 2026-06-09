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Υπό πλήρη έλεγχο πυρκαγιά στα Λύμπια – Η άμεση επέμβαση περιόρισε τη φωτιά σε λίγα λεπτά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Δασών, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 18:10 της Τρίτης.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε περιοχή της κοινότητας Λυμπιών, της επαρχίας Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Δασών, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 18:10 της Τρίτης. 

«Λόγω της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 18:30 αφού έκαψε μικρή έκταση καλυμμένη με χαμηλή άγρια βλάστηση», σημειώνεται.  

«Στην επιχείρηση κατάσβεσης μετείχαν 9 άτομα του Τμήματος Δασών με τρία πυροσβεστικά οχήματα και ένα πυροσβεστικό όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία άτομα», προστίθεται.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

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