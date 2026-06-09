Υπό πλήρη έλεγχο πυρκαγιά στα Λύμπια – Η άμεση επέμβαση περιόρισε τη φωτιά σε λίγα λεπτά

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε περιοχή της κοινότητας Λυμπιών, της επαρχίας Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Δασών, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 18:10 της Τρίτης.

«Λόγω της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 18:30 αφού έκαψε μικρή έκταση καλυμμένη με χαμηλή άγρια βλάστηση», σημειώνεται.

«Στην επιχείρηση κατάσβεσης μετείχαν 9 άτομα του Τμήματος Δασών με τρία πυροσβεστικά οχήματα και ένα πυροσβεστικό όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία άτομα», προστίθεται.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.