Λύση με οδικό χάρτη ζητά το ΡΤΚ, εκφράζοντας ανησυχία για τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες

Την ανάγκη επανεκκίνησης της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού με συγκεκριμένο οδικό χάρτη και σαφείς στόχους, αλλά και τις προκλήσεις που δημιουργούν οι εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ανέδειξαν σε παρεμβάσεις τους, στη «βουλή», «βουλευτές» του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡTΚ).

Ο Τεμπερκουρέν Ουλούτσαϊ αναφέρθηκε στις επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, εκφράζοντας την προσδοκία να προκύψει ένας οδικός χάρτης που θα οδηγήσει σε πρόοδο στο Κυπριακό. Κάλεσε μάλιστα τις δύο πλευρές να επικεντρωθούν σε βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους που θα μπορούν να παράγουν απτά αποτελέσματα.

Ο κ. Ουλούτσαϊ συνέδεσε τις προσπάθειες στο Κυπριακό με τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, υπενθυμίζοντας πως εντός Ιουνίου αναμένεται η τελική επενδυτική απόφαση της κοινοπραξίας ENI–Total Energies για το οικόπεδο "Κρόνος" στην κυπριακή ΑΟΖ. Αναφέρθηκε, επίσης, στις επαφές της Λευκωσίας με την Ελλάδα, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες (σχήματα 3+1) για ενεργειακά ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα, παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, για σχέδια ανάπτυξης αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η μεταφορά προς την Ευρώπη φυσικού αερίου που ενδεχομένως θα ανακαλυφθεί στην περιοχή. Κατά τον ίδιο, οι σχεδιασμοί αυτοί, σε συνδυασμό με ευρύτερα περιφερειακά ενεργειακά έργα, καθιστούν την παρούσα συγκυρία ιδιαίτερα σημαντική για το Κυπριακό.

Από την πλευρά του, ο Ασίμ Ακάνσοι άσκησε κριτική στη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας (SOFA) μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλίας, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή. Υποστήριξε ότι η ενίσχυση της γαλλικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί ενδέχεται να επιδεινώσει το κλίμα δυσπιστίας και να επηρεάσει αρνητικά τις ισορροπίες. Παράλληλα, ζήτησε να τεθεί το θέμα ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών και να διαμορφωθεί κοινή στάση από την τουρκοκυπριακή πλευρά.

Ο Φικρί Τορός είπε πως η Κύπρος αποτελεί σημείο μιας ευρύτερης γεωπολιτικής αναδιάταξης, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και το μεταναστευτικό μεταβάλλουν το περιφερειακό περιβάλλον. Υποστήριξε ότι το Κυπριακό δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις και κάλεσε για μια νέα διπλωματική πρωτοβουλία με σαφές χρονοδιάγραμμα και προσανατολισμό στα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα πρωτοβουλία του ΟΗΕ αποτελεί ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί, καθώς το μέλλον των Τουρκοκυπρίων συνδέεται με τη διεθνή νομιμότητα, την οικονομική σταθερότητα και την αποτροπή της φυγής νέων στο εξωτερικό.

ΚΥΠΕ