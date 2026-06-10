Νέα προσπάθεια εντοπισμού του τάφου του εθνικού ποιητή της Κύπρου, Βασίλη Μιχαηλίδη με απόφαση Δικαστηρίου

Νέα προσπάθεια για τον εντοπισμό του τάφου του εθνικού ποιητή της Κύπρου, Βασίλη Μιχαηλίδη, δρομολογείται στη Λεμεσό, μετά από απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Μιχαήλ Κτίστη, το Δικαστήριο έκανε δεκτό για δεύτερη φορά αίτημα της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης» και στενών συγγενών του ποιητή για νέα προσπάθεια εντοπισμού και ταυτοποίησης του τάφου του.

Όπως αναφέρει ο κ. Κτίστης, η εκταφή θα πραγματοποιηθεί σε τάφο αγνώστου που βρίσκεται στην είσοδο του κοιμητηρίου Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. Η διαδικασία θα γίνει με βάση νέες επιστημονικές προσεγγίσεις και όρους που υπέδειξε ο γενετιστής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Δρ Μάριος Καριόλου.

Το σχετικό διάταγμα εκδόθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού στις 2 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα πάντα με την ανάρτηση, το αίτημα υποβλήθηκε από την Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης» και τους συγγενείς του ποιητή Μιχαήλ Κτίστη, Μιχαήλ και Σίμο Χατζηκουμπάρο.

Η νέα αυτή προσπάθεια αποσκοπεί στη διαλεύκανση ενός ιστορικού ζητήματος που απασχολεί εδώ και χρόνια τόσο τους συγγενείς του Βασίλη Μιχαηλίδη όσο και την πολιτιστική κοινότητα της Κύπρου, σχετικά με τον ακριβή τόπο ταφής του εθνικού ποιητή.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανάρτηση, τους αιτητές εκπροσωπεί το δικηγορικό γραφείο PERICLEOUS MICHAIL LLC.

Το βιογραφικό του ποιητή όπως αυτό αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα Πολυγνώση:

Κορυφαίος διαλεκτικός ποιητής, γνωστότατος κυρίως από τα μακροσκελή επικά ποιήματά του, εξαιτίας των οποίων ονομάσθηκε και «εθνικός ποιητής της Κύπρου». Γεννήθηκε κατά τα μέσα του 19ου αιώνα (οι διάφοροι μελετητές παραθέτουν χρονολογίες γέννησης του ποιητή από το 1849 μέχρι το 1853 ενώ ο ίδιος δεν γνώριζε πότε ακριβώς) και τόπος γέννησής του ήταν το χωριό Λευκόνοικο της Μεσαορίας. Πέθανε στη Λεμεσό στις 8 Δεκεμβρίου του 1917 (βλέπε Βίντεο Ψηφιακός Ηρόδοτος Αρχείου ΡΙΚ).

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