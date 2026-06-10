«Καρφιά» Έρχιουρμαν σε Ερτουγρούλογλου: «Πάντα υπήρχαν στην πολιτική κάποιοι που ήλπιζαν να επωφεληθούν από τη διαίρεση»

Πιο παραγωγικό είναι να χρησιμοποιούμε την έντονη ενέργεια προς όφελος του «λαού», αναφέρει σε ανάρτησή του στα ΜΚΔ ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν γράφοντας πως πάντα υπήρχαν στην πολιτική κάποιοι που ελπίζουν να επωφεληθούν από τη διαίρεση, τον κατακερματισμό και την πόλωση. «Επειδή πάντα υπήρχαν, είμαστε αρκετά έμπειροι σε αυτά τα θέματα. Γίναμε μάρτυρες της κορύφωσης στις τελευταίες προεδρικές εκλογές, όπως όλοι γνωρίζουν!» ανέφερε.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Έρχιουρμαν σχολίαζε πρόσφατες δηλώσεις εναντίον του από τον «υπεξ», Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, χωρίς να τον κατονομάζει. Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της σοβαρότητας, της υπομονής, της ψυχραιμίας και της αποφασιστικότητας.

«Νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο παραγωγικό να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έντονη ενέργεια για πράγματα που θα ωφελούσαν αυτό το λαό. Ακόμα και το να κάνουμε μια αλλαγή και να καθίσουμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο και να σκεφτούμε ήρεμα θα ήταν πολύ πιο ωφέλιμο!» έγραψε.

Επειδή είναι μάταιη η προσπάθεια (των επικριτών του), όπως είπε, γιατί ο «λαός» γνωρίζει πολύ καλά ότι «ούτε διαιρούμε ούτε επιτρέπουμε τη διαίρεση. Ούτε πολώνουμε ούτε παρέχουμε υλικό ή άδεια για προσπάθειες πόλωσης».

Το θεμέλιο της πολιτικής του, συνέχισε, δεν είναι η διαίρεση και ο κατακερματισμός, αλλά η ενότητα και η βούληση του «λαού» και θα συνεχίζει να βαδίζει σε αυτό το δρόμο με τον «λαό» και με σίγουρα βήματα.

ΚΥΠΕ