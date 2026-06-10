Εργασίες στους αυτοκινητόδρομους: Δείτε ποιοι δρόμοι επηρεάζονται και πώς θα διεξάγεται η τροχαία κίνηση

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Θα επιτεθούμε πολύ σκληρά σήμερα στο Ιράν, προειδοποιεί ο Τραμπ: «Έχουμε το δικαίωμα, κατέρριψαν το ελικόπτερό μας»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Συνεργάζομαι με το Ιράν εδώ και αρκετούς μήνες και θα πρέπει να υπογράψουν τη συμφωνία» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος

Νέες απειλές κατά του Ιράν διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο Οβάλ Γραφείο, προαναγγέλλοντας την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την προηγούμενη δήλωσή του ότι το Ιράν «θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα», ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε νέες επιθέσεις.

«Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά, σήμερα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Κατέρριψαν το ελικόπτερό μας» ανέφερε ο Τραμπ.

«Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα - σε περίπτωση που το χάσατε ή δεν ανοίξατε την τηλεόρασή σας» δήλωσε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να αποδεχθεί τη συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια καλή συμφωνία η οποία θα απέτρεπε οριστικά το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου. «Δεν ξέρω τι κάνουν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ήμασταν πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να μας καθυστερούν».

protothema.gr

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΔΙΕΘΝΗΙΡΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα