Θα επιτεθούμε πολύ σκληρά σήμερα στο Ιράν, προειδοποιεί ο Τραμπ: «Έχουμε το δικαίωμα, κατέρριψαν το ελικόπτερό μας»

Νέες απειλές κατά του Ιράν διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο Οβάλ Γραφείο, προαναγγέλλοντας την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την προηγούμενη δήλωσή του ότι το Ιράν «θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα», ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε νέες επιθέσεις.

«Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά, σήμερα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Κατέρριψαν το ελικόπτερό μας» ανέφερε ο Τραμπ.

«Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα - σε περίπτωση που το χάσατε ή δεν ανοίξατε την τηλεόρασή σας» δήλωσε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να αποδεχθεί τη συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια καλή συμφωνία η οποία θα απέτρεπε οριστικά το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου. «Δεν ξέρω τι κάνουν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ήμασταν πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να μας καθυστερούν».

Trump on Iran:



I have been working with Iran for a number of months, and they should sign the deal. It's a good deal. pic.twitter.com/eX0maUOQrq — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

protothema.gr