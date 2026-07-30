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Πεντάωρη διακοπή νερού στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου την Παρασκευή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αραδίππου: Διακοπή υδροδότησης από τις 14:30 έως τις 19:30 την Παρασκευή

Χωρίς νερό αναμένεται να μείνει για πέντε ώρες η βιομηχανική περιοχή Αραδίππου την Παρασκευή, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας. Οι καταναλωτές καλούνται να κάνουν συνετή χρήση του νερού που έχουν αποθηκεύσει στα ιδιωτικά τους ντεπόζιτα, ενώ ο ΕΟΑ Λάρνακας απολογείται για την προσωρινή ταλαιπωρία.

Σε ανακοίνωσή του ο ΕΟΑ αναφέρει ότι «την Παρασκευή 31/07/2026 από τις 14:30 μέχρι τις 19:30 θα υπάρχει διακοπή της παροχής νερού στην Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης».

«Οι καταναλωτές προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους από το νερό που αποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών», προσθέτει.

Ο ΕΟΑ «απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού».

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