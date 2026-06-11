Γάζωσαν αυτοκίνητο έξω από σπίτι 72χρονου στην Πάφο

Αριθμός πυροβολισμών ρίχθηκε γύρω στις 11:30 το βράδυ της Τετάρτης εναντίον αυτοκινήτου στην Πάφο, προκαλώντας κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας, το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία του 72χρονου ιδιοκτήτη του, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον του.

Από τη σκηνή συλλέχθηκαν τεκμήρια για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Η περιοχή αποκλείστηκε από μέλη της Αστυνομίας, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να διενεργηθούν περαιτέρω εξετάσεις και επιστημονικοί έλεγχοι, με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε η επίθεση.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.