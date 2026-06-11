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Χειροτονείται σήμερα ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος

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Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ενθρόνισή του στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο.

Η εις Επίσκοπο χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου τελείται σήμερα, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία της Κύπρου τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτή και προστάτη της.

Η χειροτονία πραγματοποιείται στο πλαίσιο Αρχιερατικού Συλλείτουργου στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου. Στο συλλείτουργο συμμετέχουν επίσης ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη, Μητροπολίτης Σμύρνης Βαρθολομαίος, καθώς και μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

Η τελετή μεταδίδεται απευθείας από το ΡΙΚ-2, ενώ ενημερωτικές εκπομπές του ΡΙΚ πραγματοποιούν τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνδέσεις.

Στις 18:00 έχει προγραμματιστεί η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου. Τον Γρηγόριο θα συνοδεύσουν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και μέλη της Ιεράς Συνόδου.

Πηγή: Κρατικό Ραδιόφωνο

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