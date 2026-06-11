«Θα σε παίξω»: Σοκάρουν οι καταγγελίες 77χρονου για εγκληματική οργάνωση στη Λάρνακα - Απαίτηση τεράστιων χρηματικών ποσών με απειλές και εκβιασμούς

Πράματα και θαύματα ακούστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας κατά την πολύωρη διαδικασία προφυλάκισης των τεσσάρων υπόπτων, τριών ανδρών και μίας γυναίκας, τους οποίους η Αστυνομία συνδέει με δράση εγκληματικής οργάνωσης τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην πόλη κι επαρχία Λάρνακας. Οι συλληφθέντες είναι 44χρονος που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Λάρνακα, 45χρονη, από την επαρχία Λάρνακας, 49χρονος υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές και 42χρονος

λογιστής, από τη Λευκωσία. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ενόρκως στο δικαστήριο η λοχίας του ΤΑΕ Λάρνακας Αγγελική Δανιήλ, οι ύποπτοι από το 2021 φαίνεται να έστησαν μία καλοσχεδιασμένη πλεκτάνη σε βάρος 77χρονου, από την επαρχία Λάρνακας, εξαπατώντας τον και αποσπώντας του με διάφορα τεχνάσματα, με απειλές κι εκβιασμούς τεράστια χρηματικά ποσά, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος υποστήριξε ότι έπεσε θύμα εκφοβισμού. Μάλιστα, στην κατάθεσή του στην Αστυνομία, ο 77χρονος ισχυρίστηκε ότι απειλήθηκε η ίδια η ζωή του εάν δεν ενέδιδε στους εκβιασμούς των υπόπτων και ως εκ τούτου αναγκάστηκε να τους καταβάλλει λεφτά υπό το καθεστώς φόβου. Η αρχική καταγγελία του παραπονούμενου στο ΤΑΕ Λάρνακας έγινε τον περασμένο Μάρτιο. Έκτοτε ανακριτική ομάδα ανέλαβε τη διερεύνηση αυτής της πολύ σοβαρής και περίπλοκης υπόθεσης, στην οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρεται να εμπλέκονται και οι τέσσερις συλληφθέντες, με τον καθένα να έχει διαφορετικό ρόλο και δράση. Η μάρτυρας της Αστυνομίας έκανε αναφορά σε διαδικασίες που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο αγοραπωλησίας ακινήτων στην Πύλα και στις Αγγλισίδες από τον παραπονούμενο προς τον 44χρονο επιχειρηματία από τη Λάρνακα και τον 42χρονο από τη Λευκωσία, χωρίς όμως, όπως υποστήριξε, να εξοφληθεί πλήρως από τους υπόπτους. Έγινε, επίσης, αναφορά για πιέσεις που ασκήθηκαν προς τον παραπονούμενο, προκειμένου να γίνει συνέταιρος σε πρακτορείο στοιχημάτων, χωρίς ο ίδιος ουδέποτε να υπογράψει κάποιο σχετικό έγγραφο. Με αφορμή αυτό τον «συνεταιρισμό», οι ύποπτοι, σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε, απέσπασαν από τον ηλικιωμένο μεγάλο ποσό. Στο δικαστήριο έγινε αναφορά και σε μία περίπτωση όπου ο 49χρονος υπόδικος προέβη σε ψώνια αξίας δύο χιλιάδων ευρώ από υπεραγορά δήθεν για το πρακτορείο στοιχημάτων, αναφέροντας ότι το ποσό θα το πλήρωνε ο 77χρονος. Ο τελευταίος πλήρωσε τα ψώνια, διότι, όπως λέχθηκε στο δικαστήριο, φοβόταν τον 49χρονο, για τον οποίο γνώριζε ότι οπλοφορούσε.

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Ο ρόλος της 45χρονης

Σε άλλο σημείο της μαρτυρίας που παρουσίασε η Αστυνομία στο δικαστήριο, έγινε αναφορά στο ρόλο που διαδραμάτισε η 45χρονη με σκοπό ν’ αποσπάσει από τον 77χρονο μεγάλα χρηματικά ποσά. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του παραπονούμενου, η ύποπτη αρχικά του είπε πως είχε προβλήματα με τον γάμο της και πως ήθελε να φύγει μαζί του στην Ελλάδα. Περαιτέρω, η ύποπτη παρίστανε ότι ενδιαφερόταν ερωτικά για τον παραπονούμενο, με σκοπό να του αποσπά λεφτά. Μετέπειτα του ανέφερε ότι είχε παιδί με επιληψία και ότι χρειαζόταν ένα σεβαστό χρηματικό ποσό, προκειμένου το παιδί της να τύχει εξέτασης από γιατρό που θα ερχόταν από το Ισραήλ. Η Αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει εάν όντως η ύποπτη έχει παιδί

με επιληψία. Του ζήτησε, επίσης, χρήματα για να εξοφλήσει χρέος που είχε δημιουργήσει σε καζίνο. Η λοχίας Δανιήλ είπε ότι ο 49χρονος υπόδικος με φωνές και απειλές, σε πολλές περιπτώσεις, ανάγκαζε τον παραπονούμενο να δίνει χρήματα στην 45χρονη. Μάλιστα, σε μία περίπτωση οι ύποπτοι φαίνεται να έστησαν παγίδα στον 77χρονο, ο οποίος μετέβη στην Αθήνα για να συναντήσει την 45χρονη, ωστόσο η τελευταία ουδέποτε ταξίδεψε, προβάλλοντας διάφορες δικαιολογίες.

«Θα σε παίξω» - «Δε τι κάμνω»

Στην ένορκή μαρτυρία της, η λοχίας του ΤΑΕ Λάρνακας ανέφερε ότι ο 49χρονος υπόδικος υπέδειξε βίντεο που είχε στο κινητό του στον παραπονούμενο, όπου παρουσιαζόταν ο ίδιος να βασανίζει άλλα άτομα και να βάζει πιστόλι στο στόμα ενός απ’ αυτούς, λέγοντας στον 77χρονο: «Δε τι κάμνω σε τούτους που δεν πληρώνουν». Η μάρτυρας εξήγησε πως πρόκειται για τη γνωστή υπόθεση των

βασανιστηρίων, η οποία εκκρεμεί για εκδίκαση στο Κακουργιοδικείο. Σε μία άλλη περίπτωση, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο παραπονούμενος, ο 49χρονος υπόδικος φέρεται να τον απείλησε ότι θα τον σκότωνε, λέγοντάς του «θα σε παίξω», ενώ επιπρόσθετα ο 77χρονος κατήγγειλε ότι κάποιος πυροβόλησε εναντίον της οικίας του, λέγοντας ότι είδε να απομακρύνεται από την σκηνή αυτοκίνητο που μοιάζει με αυτό που χρησιμοποιούσε ο υπόδικος. Η λοχίας Δανιήλ είπε, επίσης, στο δικαστήριο ότι από έρευνες που έγιναν η ακίνητη περιουσία που απέσπασε ο 44χρονος επιχειρηματίας στη Λάρνακα κατά τα έτη 2021-25 δεν συνάδει με τα νόμιμα εισοδήματα που είχε. Ανέφερε, ακόμα, ότι υπολείπεται μεγάλο και σημαντικό ανακριτικό έργο και πως, μεταξύ άλλων, θα ληφθούν περίπου 50 καταθέσεις από το φιλικό, οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον των υπόπτων και του παραπονούμενου. Όλοι οι ύποπτοι θα ανακριθούν και θα διερευνηθούν οι ισχυρισμοί τους. Θα διενεργηθούν, επίσης, οικονομικές έρευνες σε σχέση με τους συλληφθέντες.

Ψεύδη στην καταγγελία

Η Αστυνομία ζήτησε την έκδοση διαταγμάτων κράτησης οκτώ ημερών για τον 44χρονο από τη Λάρνακα, την 45χρονη και τον 49χρονο υπόδικο και την έκδοση διατάγματος κράτησης έξι ημερών για τον 42ρονο από τη Λευκωσία. Ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, Αντώνης Δημητρίου, έφερε ένσταση στην κράτηση των υπόπτων, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ψεύδη στην καταγγελία που υπέβαλε ο παραπονούμενος στην Αστυνομία. Ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι εναντίον του 77χρονου εκκρεμεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ποινική υπόθεση που αφορά απειλές, η οποία είναι ορισμένη την 1η Ιουλίου για ακρόαση. «Με ενοχλεί η αβασάνιστη πίστη που έχετε για τα όσα σας κατήγγειλε ο παραπονούμενος, κι ενώ το πρόσωπο αυτό έχει σοβαρά νοητικά προβλήματα και πάσχει από Αλτσχάιμερ», είπε χαρακτηριστικά ο κ.Δημητρίου απευθυνόμενος προς τη λοχία του ΤΑΕ Λάρνακας. Μέχρι πριν από λίγο το δικαστήριο δεν είχε ανακοινώσει την απόφασή του.