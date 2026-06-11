Τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού, Νεόφυτος Παπαδόπουλος

Τα μέλη της ΕΔΥ αποφάσισαν πριν από λίγο να θέσουν σε διαθεσιμότητα τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού, Νεόφυτο Παπαδόπουλο, ενόψει της εν εξελίξει έρευνας που διενεργείται εις βάρος του για το αδίκημα της αμέλειας καθήκοντος.

Το αίτημα για τη διαθεσιμότητά του υπέβαλε ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, ο οποίος δρομολόγησε παράλληλα τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας, ενημερώνοντας σχετικά το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο υπάγονται οι Γενικοί Διευθυντές των υπουργείων και υφυπουργείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», την υπόθεση διερευνά ανώτερος δικηγόρος της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει αναλάβει τη σχετική έρευνα σε βάρος του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Ο δικηγόρος του κ. Παπαδόπουλου, Κρις Τριανταφυλλίδης, κατέθεσε ένσταση ενώπιον της ΕΔΥ, ζητώντας την ακύρωση του αιτήματος για διαθεσιμότητα. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι ο κ. Κουμής κατέχει παράνομα το αξίωμα του Υφυπουργού, καθώς το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν προβλέπει τη σύσταση υφυπουργείων.

Μετά τη σημερινή απόφαση, ο κ. Τριανταφυλλίδης προτίθεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επιδιώκοντας την ακύρωση της απόφασης της ΕΔΥ, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, την αντισυνταγματικότητα της σύστασης των υφυπουργείων.