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Τέσσερις παραλίες της Λάρνακας κέρδισαν Γαλάζια Σημαία για το 2026

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η διεθνώς αναγνωρισμένη διάκριση απονεμήθηκε στις παραλίες Φοινικούδες, Καστέλλα, Μακένζι και Γιαννάδες,

Με τέσσερις Γαλάζιες Σημαίες βραβεύθηκαν οι παραλίες της Λάρνακας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών, της ασφάλειας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης που προσφέρουν στους λουόμενους και τους επισκέπτες.

Συγκεκριμένα, η διεθνώς αναγνωρισμένη διάκριση απονεμήθηκε στις παραλίες Φοινικούδες, Καστέλλα, Μακένζι και Γιαννάδες, οι οποίες πληρούν τα αυστηρά κριτήρια του θεσμού σε θέματα καθαριότητας, οργάνωσης, ασφάλειας, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ποιότητας των υδάτων.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Παγκύπριας Τελετής Απονομής της Γαλάζιας Σημαίας 2026, η οποία έλαβε χώρα στις 11 Ιουνίου στην Παραλία Νησί στην Αγία Νάπα. Τη διοργάνωση φιλοξένησε ο Δήμος Αγίας Νάπας σε συνεργασία με τον Εθνικό Κριτή της Γαλάζιας Σημαίας και την CYMEPA, ενώ η τελετή τελούσε υπό την αιγίδα της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρίας Παναγιώτου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Λάρνακας σημειώνει ότι η διάκριση της Γαλάζιας Σημαίας απονέμεται σε παραλίες και μαρίνες που ανταποκρίνονται σε υψηλές διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης. Για το 2026, η βράβευση απονεμήθηκε συνολικά σε 56 παραλίες και δύο μαρίνες σε ολόκληρη την Κύπρο.

Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι οι βραβευμένες παραλίες της πόλης αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Λάρνακας και προσφέροντας μια ασφαλή και ποιοτική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.

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