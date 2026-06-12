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Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ο Μητροπολίτης Μόρφου – Fake βίντεο τον δείχνει να δίνει ιατρικές συμβουλές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Μητρόπολη Μόρφου προειδοποιεί ότι πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και καλεί το κοινό να μην παραπλανηθεί

Για την ύπαρξη παραπλανητικού βίντεο που παρουσιάζει τον Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο να δίνει ιατρικές συμβουλές κάνει λόγο η Μητρόπολη Μόρφου, σημειώνοντας ότι έχει προβεί σε καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας.

Σε ανακοίνωσή της η Μητρόπολη αναφέρει ότι «τις τελευταίες μέρες κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με παραπλανητικό περιεχόμενο και ψευδείς πληροφορίες (προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ΑΙ), το οποίο παρουσιάζει τον Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο να συνομιλεί με μία γνωστή δημοσιογράφο και να δίνει ιατρικές συμβουλές για τη θεραπεία των αρθρώσεων, που δεν ανταποκρίνονται στην επιστημονική βάση των γεγονότων».

«Επειδή υπάρχει άμεσα ο κίνδυνος της παραπλάνησης των ανθρώπων που πάσχουν από αυτά τα νοσήματα», η Μητρόπολη καλεί αυτούς που θα εντοπίσουν το βίντεο αυτό να το αγνοήσουν και να το διαγράψουν γιατί πρόκειται για απάτη, σημειώνεται.

Καταληκτικά, η Μητρόπολη Μόρφου αναφέρει ότι ήδη έχει προβεί σε καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ

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