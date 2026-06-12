Ανοικτό το ενδεχόμενο συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τρίτη χώρα για αποστολή μεταναστών

Το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας να εξετάσει μελλοντική συνεργασία με τρίτη χώρα για την αποστολή μεταναστών εξέφρασε χθες ο Υφυπουργός Μετανάστευσης, Δρ Νικόλας Ιωαννίδης.

Σε ερώτηση του «Π» σε συνέντευξη Τύπου, στο πλαίσιο της Άτυπης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, ο Δρ Ιωαννίδης δήλωσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία θα εξετάσει τις επιλογές της για διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα μετά το τέλος της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ. Ωστόσο, δεν ανέφερε ποιες χώρες ενδέχεται να βρίσκονται στο επίκεντρο ενός τέτοιου ενδεχομένου.

Η εν λόγω συνεργασία θα αφορά την αποστολή μεταναστών οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα διαμονής σε κράτος-μέλος της ΕΕ, μετά την εξέταση αιτήματος ασύλου, σε τρίτη χώρα. Αυτή η δυνατότητα δίνεται πλέον νόμιμα στις χώρες της ΕΕ, επίσημα από χθες, μετά την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχε και ο Επίτροπος Μετανάστευσης της ΕΕ, Μάγκνους Μπρούνερ, ο οποίος χαρακτήρισε το Σύμφωνο ορόσημο για τη μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης, καθώς εισάγει μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. «Η ΕΕ για χρόνια επωμιζόταν το βάρος, τώρα έχει τους κανόνες για να το διαχειριστεί», είπε.

Αναφορά έκανε επίσης στις χώρες με τις οποίες ήδη η ΕΕ διατηρεί συνεργασίες για το μεταναστευτικό, όπως η Ιορδανία, η Τυνησία και η Αίγυπτος, προσθέτοντας πως είναι σημαντικό να δημιουργηθούν και νέες συνεργασίες, όπως με το Μαρόκο. Σημαντικό είναι επίσης, όπως είπε, να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές ροές που προέρχονται από την Ανατολή, κυρίως από το Μπαγκλαντές, μέσω της Λιβύη.

Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις αντιδράσεις που προκάλεσε το Σύμφωνο και ο κανονισμός για συμφωνίες με τρίτες χώρες, τόσο ο Επίτροπος όσο και ο Υφυπουργός τόνισαν ότι όλα γίνονται με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο, εξηγώντας πως στη διαμόρφωση του κειμένου συμμετείχε και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Ο κ. Μπρούνερ δήλωσε επίσης πως ήδη η Αυστρία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Δανία και η Ολλανδία βρίσκονται στη διαδικασία διαπραγματεύσεων για συμφωνίες με τρίτες χώρες. Διευκρίνισε, πάντως, πως στις συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις δεν εμπλέκονται ευρωπαϊκοί οργανισμοί, ωστόσο οποιαδήποτε συμφωνία θα τελεί υπό ευρωπαϊκή εποπτεία.

Το νέο Σύμφωνο αποτελεί την πρώτη ουσιαστική αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης από το 2008. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δημιουργεί ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα που θεσπίζει νέα διαδικασία για τη διαχείριση της μετανάστευσης σε περιόδους ομαλότητας, ενώ παράλληλα καλύπτει καταστάσεις κρίσης και φαινόμενα εργαλειοποίησης, όπως η δράση παράνομων διακινητών. Για πρώτη φορά θεσπίζεται ένα κοινό και ενιαίο πλαίσιο το οποίο θα εφαρμόζεται από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Στη Σύνοδο συζητήθηκαν και τρόποι για την διασφάλιση της επιτυχίας του Συμφώνου μακροπρόθεσμα.