Κόμπος: «Παραμένουν ζωντανές οι αξιώσεις των προσφύγων – Η Τουρκία δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της»

Διπλή επιτυχία για την Κυπριακή Δημοκρατία χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος την απόφαση της Επιτροπής Αναπληρωτών Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την επιτήρηση της εφαρμογής της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Τέταρτη Διακρατική Προσφυγή της Κύπρου κατά της Τουρκίας για το περιουσιακό.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, ο κ. Κόμπος εξήγησε ότι η απόφαση έχει δύο βασικές διαστάσεις. Η πρώτη αφορά την αποτυχία της Τουρκίας να εξασφαλίσει τον τερματισμό της επιτήρησης της υπόθεσης, κάτι που επιδίωκε εδώ και χρόνια. Όπως σημείωσε, η Άγκυρα είχε πλησιάσει ιδιαίτερα κοντά στον στόχο αυτό το 2022, όταν βρέθηκε μόλις δύο ψήφους μακριά από το απαιτούμενο όριο.

Το ΕΔΔΑ κρίνει την Τουρκία για το περουσιακό

Η δεύτερη και πιο σημαντική εξέλιξη, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι η ενεργοποίηση μιας διαδικασίας που δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα. Η Κυπριακή Δημοκρατία πέτυχε να εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη ώστε να προωθηθεί η διαδικασία αποστολής ερμηνευτικού ερωτήματος προς το ΕΔΔΑ, προκειμένου να ξεκαθαρίσει εάν οι ενέργειες της Τουρκίας στα κατεχόμενα συνιστούν πράγματι συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου.

«Η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Εφόσον υπάρχει διαφωνία για το αν η Τουρκία συμμορφώθηκε ή όχι, ας επιστρέψουμε στο ίδιο το Δικαστήριο για να δώσει την ερμηνεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κόμπος αποκάλυψε ότι η Τουρκία κατέβαλε έντονες προσπάθειες για να αποτρέψει την εξέλιξη αυτή, ενώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές ψηφοφορίες μέσα σε περίπου μία ώρα. Τελικά, η κυπριακή πρόταση εξασφάλισε 25 ψήφους, μία περισσότερη από τις 24 που απαιτούνταν, γεγονός που υποχρεώνει πλέον τη Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης να ετοιμάσει το σχετικό ερμηνευτικό ερώτημα προς το Δικαστήριο.

Η υπόθεση θα επανεξεταστεί τον Ιούνιο του 2027, οπότε για να προχωρήσει η παραπομπή στο ΕΔΑΔ θα απαιτηθούν 31 θετικές ψήφοι.

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η κυπριακή διπλωματία πέτυχε ταυτόχρονα δύο στόχους: αφενός να ανακόψει την αυξανόμενη τάση στήριξης της τουρκικής θέσης για κλείσιμο της υπόθεσης και αφετέρου να προσφέρει στα κράτη μέλη μια θεσμική διέξοδο μέσω της παραπομπής του ζητήματος στο Δικαστήριο.

Ιδιαίτερη σημασία, όπως είπε, έχει και το γεγονός ότι η Γραμματεία είχε εισηγηθεί το κλείσιμο της επιτήρησης της υπόθεσης, ωστόσο η εισήγηση αυτή δεν υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία των κρατών μελών. «Πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση, καθώς συνήθως τα κράτη μέλη ακολουθούν τη σύσταση της Γραμματείας», σημείωσε.

Τι σημαίνει η απόφαση για τους πρόσφυγες

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι σημαίνει πρακτικά η απόφαση για τους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους, ο κ. Κόμπος εξήγησε ότι διατηρείται σε πλήρη ισχύ η απόφαση του ΕΔΑΔ, η οποία αναγνωρίζει ότι η Τουρκία παραβιάζει τα περιουσιακά δικαιώματα των εκτοπισμένων και οφείλει να παρέχει αποτελεσματική θεραπεία για τις παραβιάσεις αυτές.

«Η Τουρκία επιδίωκε να κλείσει η επιτήρηση της υπόθεσης ώστε να ισχυριστεί ότι έχει εκπληρώσει τις νομικές της υποχρεώσεις και ότι το ζήτημα έχει λήξει. Αυτό δεν συνέβη», ανέφερε.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι, εάν στο μέλλον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κληθεί να ερμηνεύσει την απόφασή του και καταλήξει ότι τα μέτρα που επικαλείται η Τουρκία δεν επαρκούν για συμμόρφωση, τότε θα πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική επιβεβαίωση των δικαιωμάτων και των διεκδικήσεων των εκτοπισμένων της Κύπρου.

Ο κ. Κόμπος απέδωσε το αποτέλεσμα στη συντονισμένη προσπάθεια της κυπριακής διπλωματίας, της Νομικής Υπηρεσίας, των διπλωματικών αποστολών της Δημοκρατίας και της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα, κάνοντας λόγο για μια σύνθετη πολιτικά και νομικά διαδικασία που κατέληξε σε ένα σημαντικό θετικό αποτέλεσμα για την Κυπριακή Δημοκρατία.