Εντός 24 ωρών η υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν - Τι κερδίζουν και τι χάνουν οι δύο πλευρές

Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που θα μπορούσε να τερματίσει την πολύμηνη πολεμική διαμάχη στη Μέση Ανατολή, με το τελικό κείμενο της συμφωνίας να έχει καταρτιστεί.

Το Πακιστάν προετοιμάζεται τώρα για μία ηλεκτρονική υπογραφή που αναμένεται εντός των επόμενων 24 ωρών, ενώ θα ακολουθήσουν συνομιλίες τεχνικού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα, πρόσθεσε ο Σαρίφ.

Συμφωνία ανάγκης ΗΠΑ - Ιράν: «Κοντά στην ειρήνη, αλλά με επιφυλάξεις μέχρι τις υπογραφές»

Εδώ που έφτασαν τα πράγματα, και οι δύο πλευρές (ΗΠΑ και Ιράν) έχουν ανάγκη την ειρήνη. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί έως ότου υπογραφεί η φημολογούμενη συμφωνία στην οποία έχουν καταλήξει και αρχίσει να τίθεται σε εφαρμογή, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο διεθνολόγος Πέτρος Ζαρούνας, κάνοντας λόγο για μια «συμφωνία ανάγκης».

«Επειδή έχουν πολλές φορές διαψευστεί αυτοί που μίλησαν για ειρήνη και σχέδιο τερματισμού του πολέμου, και έχουν διαψευστεί και οι ελπίδες, πρέπει να παραμείνουμε επιφυλακτικοί μέχρι να δούμε να υπογράφονται τα επίσημα κείμενα και να τα έχουμε μπροστά μας», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι αξιολογήσεις γίνονται με την επιφύλαξη της αλήθειας των όσων διαρρέουν.

Γιατί η ειρήνη είναι μονόδρομος και για τους δύο

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Ζαρούνας εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η εκτόνωση της κρίσης είναι απαραίτητη:

Για τις ΗΠΑ: Οι εκλογές διεξάγονται τον Νοέμβριο, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ έχει πέσει σε απελπιστικά επίπεδα και ο ίδιος χρειάζεται την ειρήνη, όπως τη χρειάζεται και η παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, μια περαιτέρω κλιμάκωση θα ισοδυναμούσε με χερσαίες επιχειρήσεις, κάτι που θεωρείται απαγορευτικό για τα αμερικανικά συμφέροντα.

Για το Ιράν: Με τον ίδιο τρόπο που οι Ιρανοί έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ, οι Αμερικανοί έχουν αποκλείσει όλα τα ιρανικά λιμάνια (επιπρόσθετα των κυρώσεων και των παγιοποιήσεων). Η ομαλή οικονομική λειτουργία της χώρας είναι κρίσιμος παράγοντας για την επιβίωση του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Τα κέρδη και οι απώλειες των Αμερικανών

«Λίγο πολύ και με τις δηλώσεις που ακούμε είμαστε κοντά σε επίσημη συμφωνία. Το αν οι Αμερικανοί έχουν κερδίσει, εγώ θεωρώ ότι και έχουν κερδίσει και έχουν χάσει», σημείωσε ο κ. Ζαρούνας, αναλύοντας τους αρχικούς στόχους του πολέμου:

Ανατροπή του καθεστώτος: Ο πρωταρχικός αυτός στόχος δεν επιτεύχθηκε. Πυρηνικό πρόγραμμα: Εδώ οι ΗΠΑ φαίνεται να πετυχαίνουν τον στόχο τους. Τα περίπου 440 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου (σε επίπεδο 60%) του Ιράν θα απεμπλουτιστούν υπό την επιτήρηση διεθνούς ομάδας, ενώ ενδέχεται στη συνέχεια να βγουν εκτός χώρας. Βαλλιστικό πρόγραμμα: Ο στόχος περιορισμού των πυραύλων δεν επιτυγχάνεται. Οι ΗΠΑ γνωρίζουν ότι το 70% του προγράμματος επιβίωσε από τα στρατιωτικά πλήγματα και η δυνατότητα παραγωγής παραμένει, άρα οι απώλειες θα αναπληρωθούν σε βάθος χρόνου.

Το κρίσιμο ζήτημα των «πληρεξουσίων» και η περιφερειακή ειρήνευση

Το τέταρτο και πιο κρίσιμο σημείο αφορά τη δράση της Χεζμπολάχ, των σιιτικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ και των Χούθι. Ο αμερικανικός στόχος να τερματιστεί η στήριξή τους από το Ιράν μάλλον δεν θα επιτευχθεί. Φαίνεται, ωστόσο, να διασφαλίζεται μια περιφερειακή ειρήνευση, όπου οι οργανώσεις αυτές δεν θα χρησιμοποιούν βία.

Σχετικά με τον Λίβανο και την ευρύτερη περιοχή, ο κ. Ζαρούνας υπογράμμισε ότι το Ισραήλ και οι αραβικές χώρες του Κόλπου που δέχθηκαν πλήγματα θα διατηρήσουν το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Αν το Ιράν ή η Χεζμπολάχ επιτεθούν ξανά, οι χώρες αυτές έχουν το δικαίωμα να ανταποδώσουν.

Οικονομικά οφέλη με το... σταγονόμετρο

Σύμφωνα με τον διεθνολόγο, οι πρόνοιες για το ξεπάγωμα κεφαλαίων ή την άρση κυρώσεων κατά του Ιράν είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη στάση που θα κρατήσει η Τεχεράνη στις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, οι οποίες θα ξεκινήσουν την επόμενη κιόλας μέρα.

«Βασικά υπάρχει ένας μοχλός που λέει "κάνετε αυτό (π.χ. απεμπλουτισμός ουρανίου) και λαμβάνετε αυτά τα οικονομικά οφέλη". Άρα η απόδοση των ωφελημάτων θα είναι συνάρτηση των πράξεων του ίδιου του Ιράν. Πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία που θα πάρει χρόνο, και πάντα θα υπάρχει ο κίνδυνος κάποια πλευρά να μην τηρήσει τις υποχρεώσεις της», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ