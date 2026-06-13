Αστρομερίτης: Πυρκαγιά με πολλαπλές εστίες στη νεκρή ζώνη – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής με συνοδεία του ΟΗΕ

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διάφορες εστίες εντός των κατεχομένων εδαφών και της Πράσινης Γραμμής, στην περιοχή του Αστρομερίτη, κλήθηκε να αντιμετωπίσει χθες το απόγευμα η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, η κλήση λήφθηκε στις 19:47 και στο σημείο ανταποκρίθηκε ένα στελεχωμένο πυροσβεστικό όχημα.

Από την πυρκαγιά κάηκε έκταση περίπου ενός εκταρίου με αποκάλαμα, ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση.

Όπως ανέφερε ο κ. Κεττής, η επιχείρηση κατάσβεσης πραγματοποιήθηκε με συνοδεία των Ηνωμένων Εθνών, ενώ στην προσπάθεια συνέβαλε και γεωργικός ελκυστήρας.