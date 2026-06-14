Καταιγίδες, χαλάζι, Κίτρινη προειδοποίηση αλλά και 33άρια στο μενού του καιρού - Πού αναμένεται να χαλάσει ο καιρός

Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή. Αρχικά σήμερα, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα δυτικά, αλλά και κατά τόπους αραιή ομίχλη που σύντομα ωστόσο θα διαλυθεί. Σταδιακά ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, όμως κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές στα νοτιοανατολικά αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και το απόγευμα στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

⚠️Προειδοποίηση Για Καταιγίδες.



Συνεχίζουν οι ασταθείς καιρικές συνθήκες στο νησί μας, αφού και σήμερα αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, σε περιοχές στα νοτιοανατολικά του νησιού και στο εσωτερικό. pic.twitter.com/9dlTJE1Ecd — CYMET (@CyMeteorology) June 14, 2026

Απόψε, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι αρχικά θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ωστόσο αργότερα θα καταστούν καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα παράλια. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι.

Την Τρίτη, ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ στα ορεινά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις εποχικές τιμές, ωστόσο μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί έτσι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.