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Νέα παράταση μέχρι τις 20 Ιουλίου στην ποινική έρευνα για το Videogate

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H παράταση εγκρίθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατόπιν σχετικού αιτήματος που υπέβαλε ο ανεξάρτητος Ποινικός Ανακριτής, Ανδρέας Πασχαλίδης

Παράταση μέχρι τις 20 Ιουλίου 2026 έλαβαν οι ανακρίσεις που διεξάγει ο ανεξάρτητος Ποινικός Ανακριτής, Ανδρέας Πασχαλίδης, σε συνεργασία με την Αστυνομία, αναφορικά με τη διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης ποινικών αδικημάτων σε σχέση με βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ από τον λογαριασμό «Emily Thomson» στις 8 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κ. Πασχαλίδη, η παράταση εγκρίθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατόπιν σχετικού αιτήματος που υπέβαλε ο ίδιος.

Όπως σημειώνει, η υποβολή του αιτήματος για παράταση, κατέστη αναγκαία για σκοπούς συμπλήρωσης της διαδικασίας συλλογής μαρτυρικού υλικού, ουσιώδους σημασίας για την υπόθεση και παράλληλα αξιολόγησης του, το οποίο περιήλθε στα χέρια των ανακριτών πολύ πρόσφατα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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