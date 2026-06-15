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ΕΙΚΟΝΕΣ: Ξήλωσε τα πασσαλάκια που προκάλεσαν χαμό ο Δήμος Λεμεσού έξω από σχολεία και στέλνει μήνυμα στο Υπουργείο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με τον Δήμο, η απόφαση λήφθηκε καθώς η τοποθέτηση πασσάλων συνεχίστηκε και σήμερα, παρά τις ενστάσεις που έχουν εκφραστεί.

Έγινε και αυτό. Μετά τον χαμό που προκλήθηκε, οι υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού, αφαίρεσαν σήμερα το πρωί τα πασσαλάκια που είχαν τοποθετηθεί επί της οδού Θέκλας Λυσιώτη, μπροστά από σχολικές μονάδες, με στόχο να διευκολυνθεί η επιβίβαση και αποβίβαση μαθητών.

Η κίνηση αυτή έρχεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αντιπαράθεση μεταξύ Δήμου και αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για τον τρόπο εφαρμογής των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος αναφέρει ότι η ενέργεια αποτελεί συνέχεια της επιστολής με 11 σημεία που απέστειλε προς το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με την οποία ζητά συγκεκριμένες διορθώσεις στα έργα που εκτελούνται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Σύμφωνα με τον Δήμο, η απόφαση λήφθηκε καθώς η τοποθέτηση πασσάλων συνεχίστηκε και σήμερα, παρά τις ενστάσεις που έχουν εκφραστεί.

Ο Δήμος Λεμεσού τονίζει ότι στηρίζει την εφαρμογή του ΣΒΑΚ, ωστόσο ζητεί όπως αυτό υλοποιηθεί με τρόπο λειτουργικό και ασφαλή, αποφεύγοντας λύσεις που δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών.

 

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