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Λετυμπιώτης: Αναμένουμε την ΕΔΥ για την υπόθεση Αριστοτέλους – «Οι λόγοι ακύρωσης φαίνεται να είναι τυπικοί»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το Υπουργικό Συμβούλιο θα αξιολογήσει τα δεδομένα μετά την εξέταση της δικαστικής απόφασης

Την εξέταση της απόφασης του Δικαστηρίου από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) αναμένει η Κυβέρνηση, προτού αποφασίσει τα επόμενα βήματά της στην υπόθεση της Άννας Αριστοτέλους, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

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Απαντώντας σε ερώτηση για το τι προτίθεται να πράξει το Υπουργικό Συμβούλιο μετά την ακύρωση της διαθεσιμότητας της κ. Αριστοτέλους από το Δικαστήριο και την επιστολή που απέστειλε προς το Σώμα, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι, «εκ πρώτης όψεως, όσο έχουμε δει την ανακοίνωση, οι λόγοι ακύρωσης είναι τυπικοί».

Όπως είπε, η ΕΔΥ θα πρέπει πρώτα να εξετάσει τη δικαστική απόφαση και στη συνέχεια το Υπουργικό Συμβούλιο θα αξιολογήσει τα δεδομένα που θα προκύψουν.

«Αναμένουμε την εξέταση από πλευράς της ΕΔΥ και αναλόγως θα αξιολογηθούν τα δεδομένα από πλευράς του Υπουργικού Συμβουλίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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