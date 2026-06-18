Μπελάδες για το δικηγορικό γραφείο Νίκος Αναστασιάδης και τους συνέταιρους - Γιατί είναι ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος

Σε δύο διαφορετικές υποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Κράτος Μαφία, η Αρχή κατά της Διαφθοράς εισηγείται να ελεγχθεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η δικηγορική εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι, στην οποία συμμετέχουν σε ποσοστό 50% οι δύο θυγατέρες του Νίκου Αναστασιάδη. Μάλιστα, στην προχθεσινή πολυσέλιδη ανακοίνωση που εξέδωσε η Αρχή κατά της Διαφθοράς γίνεται αναφορά σε συναλλαγές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω Καραϊβικής που φέρονται να σχετίζονται με μαύρο χρήμα. Η τρύπια έρευνα Η πρώτη υπόθεση, για την οποία αναμένεται να ελεγχθεί ποινικά και η πρώην εισαγγελέας-επικεφαλής της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), Εύα Ρωσσίδου-Παπακυριακού, αφορά δημοσίευμα της 14ης Αυγούστου 2019 στη δημοσιογραφική πλατφόρμα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς OCCRP με τίτλο «Τα τραπεζικά αρχεία συνδέουν τον Πρόεδρο της Κύπρου (σ.σ. Ν...