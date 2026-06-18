Σε δύο διαφορετικές υποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Κράτος Μαφία, η Αρχή κατά της Διαφθοράς εισηγείται να ελεγχθεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η δικηγορική εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι, στην οποία συμμετέχουν σε ποσοστό 50% οι δύο θυγατέρες του Νίκου Αναστασιάδη. Μάλιστα, στην προχθεσινή πολυσέλιδη ανακοίνωση που εξέδωσε η Αρχή κατά της Διαφθοράς γίνεται αναφορά σε συναλλαγές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω Καραϊβικής που φέρονται να σχετίζονται με μαύρο χρήμα. Η τρύπια έρευνα Η πρώτη υπόθεση, για την οποία αναμένεται να ελεγχθεί ποινικά και η πρώην εισαγγελέας-επικεφαλής της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), Εύα Ρωσσίδου-Παπακυριακού, αφορά δημοσίευμα της 14ης Αυγούστου 2019 στη δημοσιογραφική πλατφόρμα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς OCCRP με τίτλο «Τα τραπεζικά αρχεία συνδέουν τον Πρόεδρο της Κύπρου (σ.σ. Ν...
Μπελάδες για το δικηγορικό γραφείο Νίκος Αναστασιάδης και τους συνέταιρους - Γιατί είναι ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος
Σύμφωνα με την Αρχή κατά της Διαφθοράς, το δικηγορικό γραφείο φέρεται να διευκόλυνε τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διακινώντας εκατομμύρια δολάρια Ρώσων ολιγαρχών μεταξύ εταιρειών-κέλυφος στην Καραϊβική
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