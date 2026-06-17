Διορίζει ανεξάρτητους ερευνητές για το «Κράτος Μαφίας» το Υπουργικό

Το Υπουργικό Συμβούλιο προτίθεται να διορίσει ανεξάρτητο ή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για να συνδράμουν στο ερευνητικό έργο για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το "Κράτος-Μαφία", ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι η απόφαση αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση των ενεργειών που θα δρομολογηθούν, αφού πρώτα το πλήρες πόρισμα προωθηθεί, καθηκόντως, από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς στη Νομική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη και τη σημερινή ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας.

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Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Κυβέρνηση ενεργεί «με απόλυτο σεβασμό» στο Σύνταγμα, στις αρμοδιότητες κάθε θεσμού, στην ανεξαρτησία των αρμόδιων αρχών της Δικαιοσύνης, καθώς και στο τεκμήριο της αθωότητας.

«Η θέση της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη: κάθε σοβαρή αναφορά που περιλαμβάνεται στο πόρισμα πρέπει να τύχει πλήρους διερεύνησης, μέσα από τις αρμόδιες θεσμικές διαδικασίες και χωρίς οποιαδήποτε παρέκκλιση από το κράτος δικαίου», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι η αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς είναι δεδομένη, όπως δεδομένη, είπε, είναι και η προσήλωσή της στην ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.

Κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας ότι ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας και ανώτερο στέλεχος της Υπηρεσίας θα εξαιρεθούν από τη διαδικασία, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι η σημερινή ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη.

«Εκείνο που πρώτα πρέπει να γίνει είναι, «καθηκόντως και αρμοδίως», να διαβιβαστεί το πλήρες πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και, μετά από αυτή τη δρομολόγηση των ενεργειών, θα γίνει και ο διορισμός από πλευράς Υπουργικού Συμβουλίου», ανέφερε.

Όπως είπε, αυτό που έχει αποφασιστεί είναι η πρόθεση του Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσει στον διορισμό.

Ερωτηθείς για την υπόθεση της Άννας Αριστοτέλους, μετά την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για ακύρωση της διαθεσιμότητά της, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι λόγοι ακύρωσης είναι τυπικοί.

«Αυτή τη στιγμή η ΕΔΥ πρέπει να εξετάσει την απόφαση αυτή. Αναμένουμε την εξέταση από πλευράς της ΕΔΥ και αναλόγως θα αξιολογηθούν τα δεδομένα από πλευράς μας», κατέληξε.