Σοβαρό επεισόδιο στις Κοινωνικές Υπηρεσίες Αγίων Αναργύρων: Έσπασε με σιδερολοστό πέντε οχήματα εργαζομένων

Νέο σοβαρό περιστατικό βίας καταγράφηκε σήμερα στο Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Αγίων Αναργύρων, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Κλαδικού Συμβουλίου Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της συντεχνίας, εξυπηρετούμενος φέρεται να προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πέντε οχήματα εργαζομένων, σπάζοντας τους υαλοπίνακές τους με σιδερολοστό. Όπως αναφέρεται, στη διάθεση του Κλαδικού Συμβουλίου βρίσκονται στοιχεία, καθώς και φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό από το περιστατικό.





Η ΙΣΟΤΗΤΑ χαρακτηρίζει το συμβάν ιδιαίτερα ανησυχητικό, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να θέσει σε άμεσο κίνδυνο εργαζομένους, πολίτες και φρουρούς ασφαλείας που βρίσκονταν ή θα μπορούσαν να βρίσκονται στον χώρο τη δεδομένη στιγμή.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι το σημερινό επεισόδιο δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Όπως σημειώνει το Κλαδικό Συμβούλιο, εδώ και χρόνια οι εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας βρίσκονται αντιμέτωποι με περιστατικά επιθετικότητας, απειλών, εκφοβισμού και βίας σε διάφορα Γραφεία ανά το παγκύπριο.

Η συντεχνία αναφέρει ότι έχει επανειλημμένα αναδείξει το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, μέσα από συναντήσεις, επιστολές και εισηγήσεις, ενώ όπως σημειώνει, είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι θα ληφθούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας.

Παρά τις προειδοποιήσεις και τις δεσμεύσεις των προηγούμενων χρόνων, το πρόβλημα, σύμφωνα με την ΙΣΟΤΗΤΑ, παραμένει ουσιαστικά άλυτο. Μέτρα που εξαγγέλθηκαν είτε δεν εφαρμόστηκαν είτε δεν ολοκληρώθηκαν, ενώ το τελευταίο διάστημα δεν υπήρξε η απαιτούμενη πρόοδος για την αντιμετώπιση ενός ζητήματος που, όπως τονίζεται, αφορά άμεσα την προστασία ανθρώπινων ζωών.

Η συντεχνία επισημαίνει ακόμη ότι σε αρκετές υπηρεσίες τα υφιστάμενα συστήματα ασφαλείας υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου, παρά τις συνεχείς επισημάνσεις των εργαζομένων. Όπως αναφέρει, συνάδελφοι, πολίτες και προσωπικό ασφαλείας εξακολουθούν να εργάζονται και να εξυπηρετούνται σε χώρους όπου τα μέτρα προστασίας παραμένουν ανεπαρκή.

Το Κλαδικό Συμβούλιο ξεκαθαρίζει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών, αλλά το σύνολο του προσωπικού, τους φρουρούς ασφαλείας και τους πολίτες που προσέρχονται καθημερινά στα Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών για να λάβουν υπηρεσίες και στήριξη.

«Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία δεν αποτελούν προαιρετική επιλογή ούτε θέμα που μπορεί να παραπέμπεται διαρκώς στο μέλλον», σημειώνει η ΙΣΟΤΗΤΑ, τονίζοντας ότι πρόκειται για θεμελιώδη υποχρέωση του εργοδότη και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα κάθε εργαζομένου.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη αδράνεια και ως αντίδραση στα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας, οι εργαζόμενοι στο Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Αγίων Αναργύρων πραγματοποιούν σήμερα δίωρη στάση εργασίας, από τις 11:00 μέχρι τις 13:00.

Το Κλαδικό Συμβούλιο καλεί τη Διεύθυνση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας να προχωρήσουν άμεσα στην εφαρμογή συγκεκριμένων, αποτελεσματικών και πλήρως λειτουργικών μέτρων ασφάλειας σε όλα τα Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Η ΙΣΟΤΗΤΑ προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να υπάρξει τραυματισμός εργαζομένου, πολίτη ή φρουρού ασφαλείας για να αναγνωριστεί η σοβαρότητα του προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι το σημερινό περιστατικό αποτελεί ακόμη μία προειδοποίηση και ότι η λήψη ουσιαστικών μέτρων ασφάλειας πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα.