Η κυπριακή παράδοση συνάντησε τον Μπαχ σε μια συγκινητική μουσική βραδιά στην Πάφο

Μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι φίλοι της τέχνης και του πολιτισμού το βράδυ της Τετάρτης στο Θέατρο «Αττικόν» Πάφου, όπου η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου παρουσίασε τη φιλανθρωπική συναυλία με τίτλο «Από την Κυπριακή Δημοτική Μουσική στον Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ».

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Παναγιώτη Νικολάου, λαϊκού βιολιστή από τη Γεροσκήπου και πατέρα του γνωστού βιολιστή Ανδρέα Νικολάου, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του.

Μέσα από τη συναυλία τιμήθηκε η προσφορά ενός αυθεντικού εκφραστή της κυπριακής μουσικής παράδοσης, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

Το πρώτο μέρος της συναυλίας περιλάμβανε κυπριακούς ανδρικούς χορούς για βιολί και λαούτο, οι οποίοι εναλλάσσονταν με μέρη από την Τρίτη Παρτίτα σε Μι μείζονα του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.

Η πρωτότυπη αυτή μουσική σύζευξη ανέδειξε τις γέφυρες που μπορούν να δημιουργηθούν ανάμεσα στην κυπριακή παράδοση και την κλασική μουσική δημιουργία.

Τη μουσική παρουσία πλαισίωσαν δύο χορευτές του Λαογραφικού Ομίλου «Κτήμα», προσθέτοντας στη βραδιά τη ζωντανή διάσταση της κυπριακής λαϊκής παράδοσης και προσφέροντας ιδιαίτερες στιγμές συγκίνησης στο κοινό.

Στο δεύτερο μέρος, το Collegium Cyprium ερμήνευσε το περίφημο «Air» του Μπαχ και ακολούθως παρουσίασε κυπριακά δημοτικά τραγούδια σε επεξεργασία για κουαρτέτο εγχόρδων.

Ξεχωριστή ήταν η συμμετοχή του Παναγιώτη Χαραλάμπους, εγγονού του τιμώμενου Παναγιώτη Νικολάου και βιολιστή της κυπριακής παραδοσιακής μουσικής από τη Γεροσκήπου, ο οποίος με την εξαιρετική του φωνή ανέδειξε την αυθεντικότητα και τη διαχρονική αξία των τραγουδιών.

Η συναυλία ολοκληρώθηκε μέσα σε θερμό χειροκρότημα, επιβεβαιώνοντας ότι η κυπριακή μουσική παράδοση μπορεί να συνομιλεί δημιουργικά με τα αριστουργήματα της παγκόσμιας μουσικής κληρονομιάς, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική και αξέχαστη καλλιτεχνική εμπειρία.