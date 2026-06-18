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| Οικονομία

Στο 89% του μέσου όρου της ΕΕ το επίπεδο τιμών στην Κύπρο το 2025

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Η Κύπρος κατέγραψε το 2025 επίπεδο τιμών που αντιστοιχεί στο 89% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat

Η Κύπρος κατέγραψε το 2025 επίπεδο τιμών που αντιστοιχεί στο 89% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, τα επίπεδα τιμών μεταξύ των κρατών μελών παρουσίασαν σημαντικές αποκλίσεις, κυμαινόμενα από το 140% του μέσου όρου της ΕΕ στη Δανία έως το 63% στη Βουλγαρία. Μετά τη Δανία, τα υψηλότερα επίπεδα τιμών καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (136%) και στο Λουξεμβούργο (132%), ενώ τα χαμηλότερα στη Ρουμανία (65%) και στην Πολωνία (73%).

Η Eurostat επισημαίνει ότι εξακολουθούν να παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στις τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών.

Στην κατηγορία των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών, η οποία παρουσίασε τις μικρότερες διαφοροποιήσεις σε επίπεδο ΕΕ, η Κύπρος βρέθηκε ουσιαστικά στον μέσο όρο της Ένωσης, με δείκτη τιμών 100,1%. Τα υψηλότερα επίπεδα τιμών στην κατηγορία αυτή καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (122% του μέσου όρου της ΕΕ) και τα χαμηλότερα στη Ρουμανία (80%).

Στις υπηρεσίες εστίασης και διαμονής, το επίπεδο τιμών στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 85,2% του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ στην υγεία ανήλθε στο 94,1%. Παράλληλα, στον τομέα της στέγασης, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και άλλων καυσίμων, ανήλθε στο 87%.

Ιδιαίτερα υψηλό, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ένωσης, ήταν το επίπεδο τιμών στην εκπαίδευση, το οποίο στην Κύπρο έφθασε στο 137,5% του μέσου όρου της ΕΕ. Η Eurostat σημειώνει ότι η εκπαίδευση ήταν η κατηγορία με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών, με το Λουξεμβούργο να καταγράφει το υψηλότερο επίπεδο τιμών (334% του μέσου όρου της ΕΕ) και τη Ρουμανία το χαμηλότερο (42%).

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

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