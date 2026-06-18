Σχολικά λεωφορεία: Οι γονείς ζητούν ποινές - «Η ασφάλεια των μαθητών δεν είναι παιχνίδι»

Έντονη ανησυχία και προβληματισμό εκφράζει η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, μετά το περιεχόμενο της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο της επιθεώρησης, της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των σχολικών λεωφορείων με τις απαιτήσεις τεχνικού ελέγχου.

Σε ανακοίνωσή της, η Συνομοσπονδία αναφέρει ότι επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες της για το καθεστώς που επικρατεί σε μεγάλο αριθμό λεωφορείων τα οποία μεταφέρουν καθημερινά μαθητές, σημειώνοντας ότι η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί τεράστια ευθύνη όλων των εμπλεκομένων και ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για παρατυπίες και αμέλεια.

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Οι οργανωμένοι γονείς στέκονται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι 35% των σχολικών λεωφορείων που ελέγχθηκαν κρίθηκαν ακατάλληλα, παρά το ότι, όπως σημειώνουν, τα πλείστα εξ αυτών κατείχαν πιστοποιητικό ΙΚΤΕΟ. Την ίδια ώρα, υπογραμμίζουν ότι το 53% των σχολικών λεωφορείων δεν προσήλθε στον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο, κατά παράβαση των σχετικών οδηγιών.

Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, τα πιο πάνω «αποτελούν πρόκληση» και «αγγίζουν τα όρια του εμπαιγμού», με κάθε γονιό, όπως αναφέρει, να εκφράζει εύλογη ανησυχία για το καθεστώς ασφάλειας που αφορά τη διακίνηση των παιδιών του με σχολικά λεωφορεία.

Η Συνομοσπονδία υποστηρίζει, ακόμη, ότι έχουν παραβιαστεί συμβάσεις, κανονισμοί, νόμοι, ακόμη και άρθρα του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, καλώντας το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να προχωρήσει σε διαδικασίες επιβολής αποκλεισμού και ποινών σε όσους, όπως αναφέρει, έχουν παρανομήσει και περιφρονήσει τις σχετικές έννομες διατάξεις.

Καταλήγοντας, η Παγκύπρια Συνομοσπονδία δηλώνει ότι η ασφάλεια των μαθητών «δεν πρόκειται να γίνει ποτέ παιχνίδι στα χέρια οποιωνδήποτε ανεύθυνων» και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα μείνει απαθής ούτε θα ανεχθεί τη συνέχιση μιας κατάστασης που, όπως σημειώνει, θέτει αποδεδειγμένα σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών. Καλεί, τέλος, όσους έχουν την ευθύνη του εποπτικού ελέγχου να δράσουν άμεσα, σημειώνοντας ότι θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα επανέλθει.