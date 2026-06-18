ΤΟΜ: Γνώριζε για τα τεχνικά προβλήματα στα σχολικά λεωφορεία – Έλεγχοι και κυρώσεις σε εξέλιξη

Το 70% του στόλου της μαθητικής υπηρεσίας έχει ελεγχθεί φέτος μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2025-2026 σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, έχει δώσει οδηγίες σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα των πρόσθετων ελέγχων, καθώς και τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Με αφορμή τη δημοσίευση του Υπομνήματος του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για την ασφάλεια των σχολικών λεωφορείων, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενημερώνει ότι τα τεχνικά ζητήματα που καταγράφονται είχαν ήδη εντοπιστεί στο πλαίσιο των έκτακτων δειγματοληπτικών ελέγχων που διενήργησε το Τμήμα στα Κέντρα Ελέγχου Μηχανοκίνητων Οχημάτων (ΚΕΜΟ).

Επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια των μαθητών παραμένει βασική προτεραιότητα, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναφέρει ότι συνεχίζει τους ελέγχους, την εφαρμογή των συμβατικών και νομοθετικών προνοιών και την ενίσχυση των διαδικασιών εποπτείας της μαθητικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο της συνεχούς εποπτείας πραγματοποιήθηκαν έκτακτοι δειγματοληπτικοί τεχνικοί έλεγχοι σχολικών λεωφορείων κατά τους οποίους εντοπίστηκαν οχήματα με τεχνικά προβλήματα που δεν είχαν διαπιστωθεί κατά τον προηγούμενο έλεγχο σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ). Όπως αναφέρεται, τα συγκεκριμένα οχήματα είτε επιδιορθώθηκαν και επανήλθαν σε λειτουργία είτε αποσύρθηκαν οριστικά από τον στόλο της μαθητικής υπηρεσίας, ανάλογα με τη φύση των προβλημάτων που παρουσίαζαν.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι, με οδηγία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της μαθητικής υπηρεσίας οφείλουν τα τελευταία χρόνια να έχουν επιτύχει σε τεχνικό έλεγχο εντός τριών μηνών πριν από την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, πέραν των απαιτήσεων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναφέρει ακόμη ότι έχει προχωρήσει σε σειρά διορθωτικών ενεργειών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των αναδόχων με τις οδηγίες που δόθηκαν για την έγκαιρη προσέλευση των οχημάτων στα ΚΕΜΟ, επιβάλλοντας στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης τις προβλεπόμενες συμβατικές ποινές.

Σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις οχημάτων που είχαν εγκριθεί από ΙΚΤΕΟ αλλά στη συνέχεια κρίθηκαν ακατάλληλα κατά τον έλεγχο στα ΚΕΜΟ, το Τμήμα σημειώνει ότι έχει ήδη αρχίσει διαδικασία διερεύνησης. Όπου τεκμηριώνεται παράβαση, εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου, Ν. 1(Ι)/2007, με στόχο την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Επιπρόσθετα, προγραμματίζεται επαναληπτική εκπαίδευση των λειτουργών των ΙΚΤΕΟ που διενεργούν τεχνικούς ελέγχους βαρέων οχημάτων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας των ελέγχων.

Αναφορικά με τις περιπτώσεις σχολικών λεωφορείων που εντοπίστηκαν στην επαρχία Αμμοχώστου να χρησιμοποιούνται χωρίς εν ισχύ πιστοποιητικό καταλληλότητας, το Τμήμα αναφέρει ότι έχουν ετοιμαστεί ανακριτικοί φάκελοι, οι οποίοι διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία για τις περαιτέρω ενέργειες.

Σημειώνεται επίσης ότι έγιναν αυστηρές συστάσεις προς τους αναδόχους για έλεγχο του στόλου που χρησιμοποιείται στη μαθητική υπηρεσία, ενώ επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες των Συμβάσεων Παραχώρησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ