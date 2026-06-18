Κατεχόμενα: Χειροπέδες σε Ελληνοκύπρια για φωτογραφίες ερωτικού περιεχομένου με Τ/κ – Καταγγελία ότι τις έστελνε στη σύζυγό του

Χειροπέδες σε 39χρονη Ελληνοκύπρια πέρασαν οι κατοχικές αρχές στις Αρχές του μήνα, για υπόθεση που αφορά την ιδιωτική ζωή και τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η γυναίκα συνελήφθη στις 6 Ιουνίου στο οδόφραγμα της Περγάμου, όταν επιχείρησε να περάσει στα κατεχόμενα. Κατά τον έλεγχο των στοιχείων της διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε εναντίον της «ένταλμα» σύλληψης, το οποίο είχε εκδοθεί τον Αύγουστο του 2025, έπειτα από καταγγελία Τουρκοκύπριας για παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, η υπόθεση συνδέεται με σχέση που φέρεται να είχε η 39χρονη με Τουρκοκύπριο άνδρα, σύζυγο της καταγγέλλουσας. Μετά τη λήξη της σχέσης, η Ελληνοκύπρια φέρεται να απέστειλε μέσω κοινωνικών δικτύων φωτογραφίες και βίντεο που είχαν ληφθεί κατά τη διάρκεια της γνωριμίας τους στα κατεχόμενα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, τον Ιούνιο του 2022, κατά τη διάρκεια της σχέσης, η γυναίκα φέρεται να κατέγραφε χωρίς τη συγκατάθεση του συντρόφου της φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό ερωτικού περιεχομένου. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τα ίδια στοιχεία, το υλικό αυτό στάλθηκε μέσω Instagram στη σύζυγο του άνδρα.

Η σύζυγος του Τουρκοκύπριου υπέβαλε επίσημη καταγγελία στις «αρχές» τον Αύγουστο του 2025, με αποτέλεσμα να εκδοθεί «ένταλμα» σύλληψης σε βάρος της 39χρονης.

Σύμφωνα με ενημέρωση που διαβιβάστηκε στο Δικοινοτικό Γραφείο για την Εγκληματικότητα, η συλληφθείσα παρουσιάστηκε ενώπιον «δικαστηρίου», το οποίο διέταξε την τριήμερη κράτησή της, προκειμένου να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνό της.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.