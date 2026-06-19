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Στο «στόχαστρο» Τραμπ η Βόρεια Κορέα μετά το Ιράν – «Ώρα να δώσουμε προσοχή στο ζήτημα»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στροφή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής μετά τη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή – Τι αποκάλυψε ο Λι Τζε Μιουνγκ από το Εβιάν για τις κυρώσεις κατά της Πιονγιάνγκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να επικεντρωθεί πλέον στην επίλυση «του βορειοκορεατικού ζητήματος», τώρα που συνήψε ένα πρωτόκολλο συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε Μιουνγκ μετά τη συνάντησή του με τον αμερικανό ομόλογό του στη Γαλλία.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι ήρθε η ώρα να δώσει προσοχή στο βορειοκορεατικό ζήτημα», δήλωσε ο Λι στους δημοσιογράφους στη Σεούλ, αποκαλύπτοντάς τους τις λεπτομέρειες της συνάντησής του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) στο Εβιάν.

«Του είπα ότι οι κυρώσεις και η πίεση (εναντίον της Βόρειας Κορέας) είναι αναποτελεσματικές», δήλωσε επίσης ο Λι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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