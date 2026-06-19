Στο στόχαστρο για ξέπλυμα χρήματος ο πρώην σωματοφύλακας του Ερσίν Τατάρ - Φέρεται να μετέφερε ποσά μέσω VIP αεροδρομίων

Με τίτλο «Ένα σκοτεινό δίκτυο στην τδβκ» η τ/κ εφημερίδα Γενί Μπακίς γράφει για ισχυρισμούς για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μεταφορά χρημάτων από τον Daniel William Beckford, πρώην σωματοφύλακα του τέως ηγέτη των Τ/κ, Ερσίν Τατάρ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Beckford φέρεται να μετέφερε χρήματα μέσω VIP εισόδων/εξόδων κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του Τατάρ στο εξωτερικό. Υποστηρίζεται ότι η σύζυγός του, δικηγόρος, κάλυπτε τις ενέργειες ξεπλύματος χρήματος του Beckford και έπαιξε ρόλο στο ξέπλυμα χρήματος μέσω επενδύσεων που έγιναν στον κατεχόμενο Άγιο Επίκτητο Κερύνειας.

Υποστηρίζεται ότι ο Beckford διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο δραστηριοτήτων στο ψευδοκράτος μέσω του δικηγορικού γραφείου. Η εφημερίδα επικαλείται «αξιόπιστες πηγές» σύμφωνα με τις οποίες ο Beckford έχει εξαπατήσει πολλούς ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ