Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Υπό 7ήμερη κράτηση οι δύο που συνελήφθησαν στη Λευκωσία για ναρκωτικά και παράνομη διαμονή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όπως είχε ανακοινώσει η Αστυνομία, τα δύο πρόσωπα είχαν συλληφθεί την Κυριακή, κατόπιν έρευνας μελών της ΥΔΑΠ, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, σε οικία στη Λευκωσία. Διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των στοιχείων τους ότι οι δύο διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δικαστικά διατάγματα κράτησης διάρκειας επτά ημερών εναντίον του 29χρονου και του 24χρονου εξέδωσε σήμερα Δευτέρα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, μετά τη σύλληψη των δύο στη Λευκωσία για παράνομη διαμονή στο έδαφος της για Κυπριακής Δημοκρατίας και για ναρκωτικά.

Όπως είχε ανακοινώσει η Αστυνομία, τα δύο πρόσωπα είχαν συλληφθεί την Κυριακή, κατόπιν έρευνας μελών της ΥΔΑΠ, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, σε οικία στη Λευκωσία. Διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των στοιχείων τους ότι οι δύο διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Από περαιτέρω έρευνα, εντοπίστηκαν εντός του διαμερίσματος, ξηρή φυτική ύλη συνολικού μικτού βάρους 112 γραμμαρίων, ξηρή φυτική ύλη κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 12 γραμμαρίων, μαύρη σκόνη συνολικού μικτού βάρους 33 γραμμαρίων, ζυγαριά ακριβείας με ίχνη ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης και χρηματικό ποσό των €840.Οι δύο τέθηκαν ακολούθως υπό κράτηση έως την έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησης τους. 

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα