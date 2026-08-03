Υπό 7ήμερη κράτηση οι δύο που συνελήφθησαν στη Λευκωσία για ναρκωτικά και παράνομη διαμονή

Δικαστικά διατάγματα κράτησης διάρκειας επτά ημερών εναντίον του 29χρονου και του 24χρονου εξέδωσε σήμερα Δευτέρα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, μετά τη σύλληψη των δύο στη Λευκωσία για παράνομη διαμονή στο έδαφος της για Κυπριακής Δημοκρατίας και για ναρκωτικά.

Όπως είχε ανακοινώσει η Αστυνομία, τα δύο πρόσωπα είχαν συλληφθεί την Κυριακή, κατόπιν έρευνας μελών της ΥΔΑΠ, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, σε οικία στη Λευκωσία. Διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των στοιχείων τους ότι οι δύο διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από περαιτέρω έρευνα, εντοπίστηκαν εντός του διαμερίσματος, ξηρή φυτική ύλη συνολικού μικτού βάρους 112 γραμμαρίων, ξηρή φυτική ύλη κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 12 γραμμαρίων, μαύρη σκόνη συνολικού μικτού βάρους 33 γραμμαρίων, ζυγαριά ακριβείας με ίχνη ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης και χρηματικό ποσό των €840.Οι δύο τέθηκαν ακολούθως υπό κράτηση έως την έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησης τους.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ