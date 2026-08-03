Με άνοδο ξεκίνησε την εβδομάδα το ΧΑΚ

Ανοδικά κινήθηκε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 316,11 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,57%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €575.448,04.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 185,77 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,56%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψε μόνο ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 1,20. Στον αντίποδα, ζημιές της τάξης του 1,38% σημείωσε η Εναλλακτική Αγορά και οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 0,33%, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €422.768,99 (τιμή κλεισίματος €10,50 – άνοδος 2,44%), της Logicom με €53.472,46 (τιμή κλεισίματος €3,10 – άνοδος 1,97%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €40.427,80 (τιμή κλεισίματος €1,41 – άνοδος 1,81%), της Atlantic Insurance με €19.039,06 (τιμή κλεισίματος €2,36 – πτώση 0,84%) και της Demetra Holdings με €16.256,35 (τιμή κλεισίματος €1,475 – πτώση 0,34%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 5 καθοδικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 139.

Πηγή: ΚΥΠΕ