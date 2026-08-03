Στην αμφιλεγόμενη ταράτσα του Ρίο το τελευταίο viral βίντεο Στυλιάνας και Φειδία – Γιατί διχάζει το σημείο

Ένα από τα πιο viral σημεία του Ρίο ντε Τζανέιρο επισκέφθηκαν η Στυλιάνα Αβερκίου και ο Φειδίας Παναγιώτου, με τη σύζυγο του Ευρωβουλευτή να μοιράζεται ένα εντυπωσιακό drone βίντεο από την περίφημη «Πύλη του Ουρανού».

Το ζευγάρι βρέθηκε στην Porta do Ceu, την ταράτσα στη Rocinha που έχει εξελιχθεί σε αγαπημένο προορισμό των χρηστών των social media και σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα αξιοθέατα της πόλης.

Στο βίντεο πρωταγωνιστεί η Στυλιάνα Αβερκίου, την οποία καταγράφει το drone καθώς βγαίνει στην ταράτσα και κάθεται στην άκρη της. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η κάμερα απομακρύνεται, αποκαλύπτοντας την πανοραμική θέα της φαβέλας και του αστικού τοπίου του Ρίο.

Η ταράτσα που έγινε το απόλυτο viral spot

Η Porta do Ceu, γνωστή ως «Πύλη του Ουρανού», είναι μια παλιά ταράτσα στη Rocinha, η οποία απέκτησε τεράστια δημοτικότητα μέσα από τα εντυπωσιακά drone βίντεο που κυκλοφορούν στα social media.

Οι επισκέπτες περνούν από μια μεταλλική πόρτα, φτάνουν στην άκρη της ταράτσας και ποζάρουν με φόντο τη φαβέλα, ενώ το drone απομακρύνεται και καταγράφει από ψηλά το τοπίο.

Το σημείο έχει μετατραπεί σε νέο τουριστικό προορισμό, με ανθρώπους να περιμένουν τη σειρά τους για να δημιουργήσουν το δικό τους viral στιγμιότυπο.

Αμφιλεγόμενο σημείο

Η αυξημένη δημοτικότητα του συγκεκριμένου σημείου έχει, ωστόσο, επαναφέρει και τη συζήτηση γύρω από τις περιηγήσεις στις φαβέλες, οι οποίες έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι μετατρέπουν τη φτώχεια και την ανισότητα σε τουριστικό θέαμα. Από την άλλη πλευρά, άνθρωποι της Rocinha που εργάζονται γύρω από αυτή τη νέα τουριστική κίνηση υποστηρίζουν ότι επιχειρούν να διαχειριστούν οι ίδιοι την εικόνα της γειτονιάς τους και να μετατρέψουν την επισκεψιμότητα σε όφελος για την τοπική κοινότητα.

Η Porta do Ceu δεν έγινε γνωστή μόνο για τη θέα της, αλλά και επειδή συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία του σύγχρονου τουρισμού των social media: την αίσθηση της ανακάλυψης, ένα εντυπωσιακό οπτικό στιγμιότυπο και την ευκαιρία να δει κανείς μια διαφορετική πλευρά της πόλης. Μέσα από αυτή τη νέα εικόνα, η Rocinha προβάλλεται όχι μόνο ως σύμβολο ανισότητας, αλλά και ως τόπος ζωής, δουλειάς, μουσικής, χορού και καθημερινής επιβίωσης.

Το πολιτικό παρασκήνιο πίσω από το ταξίδι

Την ίδια στιγμή, το ταξίδι του Φειδία Παναγιώτου στη Βραζιλία βρέθηκε και στο επίκεντρο πολιτικών συζητήσεων, καθώς ο Ευρωβουλευτής απουσίαζε από συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας. Κατά τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ενημέρωσε τα μέλη για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενώ το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου εκπροσώπησε ο Μάικ Σπανός.

Νέο παρασκήνιο δημιουργήθηκε όταν ο Ευρωβουλευτής ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ξύπνησε και είδε οκτώ αναπάντητες κλήσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στη σημερινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, στην οποία ο Φειδίας Παναγιώτου εκπροσώπησε ο ίδιος το κόμμα του, υπήρξε στιχομυθία μεταξύ των δύο για τον αριθμό των αναπάντητων κλήσεων, με τον Πρόεδρο να τον «κατσαδιάζει» λέγοντας ότι εκείνος «ξέρει πόσες φορές τον πήρε» και δεν ήταν οκτώ.