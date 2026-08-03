Η Κύπρος στο χείλος της ερημοποίησης: Εφιαλτικά τα στοιχεία της Κομισιόν - Το 61% του πληθυσμού επηρεάζεται

Στο 45% καταγράφεται το ποσοστό της γης στην Κύπρο που βρίσκεται υπό συνθήκες ερημοποίησης, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ, σύμφωνα με έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Κομισιόν (JRC) που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Η έκθεση, με τίτλο «Προς έναν καλύτερο χαρακτηρισμό της υποβάθμισης γης και της ερημοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», παρουσιάζει επικαιροποιημένη μεθοδολογία του Κοινού Κέντρου Ερευνών για την αποτύπωση των περιοχών της ΕΕ που επηρεάζονται από την υποβάθμιση της γης και της ερημοποίησης.

Σύμφωνα με την έκθεση, το υψηλότερο ποσοστό γης υπό συνθήκες ερημοποίησης καταγράφεται στην Ισπανία με 53%, ακολουθεί η Κύπρος με 45% και στη συνέχεια η Ελλάδα με 36%.

Η Κύπρος καταγράφει επίσης το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού που επηρεάζεται από την ερημοποίηση. Σύμφωνα με την έκθεση, το 61% του πληθυσμού της Κύπρου, περίπου 0,7 εκατομμύρια άνθρωποι, ζει σε περιοχές υπό συνθήκες ερημοποίησης. Ακολουθούν η Ελλάδα με 47%, η Ισπανία με 43%, η Ρουμανία με 39% και η Βουλγαρία με 37%.

Σύμφωνα με την έκθεση, η υποβάθμιση της γης αφορά τη μακροπρόθεσμη μείωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας των εδαφικών πόρων λόγω διαφόρων παραγόντων, μεταξύ των οποίων ανθρώπινες δραστηριότητες και φυσικές αιτίες. Η ερημοποίηση ορίζεται ως υποβάθμιση γης σε ξηρές περιοχές, ενώ η υποβάθμιση γης μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε και δεν περιορίζεται στις ξηρές περιοχές.

Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην έκθεση βασίζεται στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης, αλλά προσαρμόζεται στα δεδομένα της ΕΕ.

Σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με την έκθεση, οι ξηρές περιοχές καλύπτουν σήμερα περίπου το 15% της Ένωσης, δηλαδή 611.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έκταση περίπου διπλάσια από την Ιταλία. Από αυτή την έκταση, 530.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα επηρεάζονται από ερημοποίηση, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 12% της επικράτειας της ΕΕ και αφορά περίπου 42 εκατομμύρια ανθρώπους.

Η έκθεση αναφέρει ακόμη ότι επιπλέον 1.004.608 τετραγωνικά χιλιόμετρα της ΕΕ χαρακτηρίζονται ως περιοχές αυξημένου κινδύνου ερημοποίησης, με βάση μελλοντικά σενάρια για τον δείκτη ξηρότητας κατά την περίοδο 2021-2040. Πολλές από αυτές τις περιοχές βρίσκονται εκτός των ζωνών που σήμερα θεωρούνται ξηρές.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι προβολές για την κλιματική αλλαγή στην ΕΕ δείχνουν ότι ο κίνδυνος ερημοποίησης αυξάνεται, καθώς σε ορισμένες περιοχές αναμένεται μείωση των βροχοπτώσεων, συχνότερες ξηρασίες και αύξηση της θερμοκρασίας. Για την αξιολόγηση του μελλοντικού κινδύνου, η μεθοδολογία χρησιμοποιεί βάση δεδομένων μελλοντικών προβολών του παγκόσμιου δείκτη ξηρότητας και δυνητικής εξατμισοδιαπνοής.

Η έκθεση σημειώνει ότι το JRC αναπτύσσει, μέσω του Παρατηρητηρίου Εδάφους της ΕΕ, ειδικό πίνακα δεδομένων για την ερημοποίηση, ο οποίος θα παρέχει πρόσβαση σε επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία και χάρτες για την υποβάθμιση γης και την ερημοποίηση στην ΕΕ, καθώς και για τον αντίκτυπό τους στον πληθυσμό.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ