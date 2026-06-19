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Σύλλογοι στα κατεχόμενα ζητούν διευκρινίσεις για πιθανή κυβερνοεπίθεση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο πρόεδρος του BMO, Εσάντ Γκιουρχάν είπε ότι η κυβερνοεπίθεση αφορά την «πύλη αδειών εργασίας» και διερωτήθηκε πως εξασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η ένωση τουρκοκυπριακών συλλόγων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων (KTMMOB) και ο σύλλογος Μηχανικών Πληροφορικής (BMO) σε ανακοίνωσή τους αναφέρονται σε ενδεχόμενη κυβερνοεπίθεση που πραγματοποιήθηκε σε ιστότοπο του «υπουργείου εργασίας», ζητώντας την άμεση διερεύνηση του περιστατικού και την ενημέρωση του κοινού.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο πρόεδρος του BMO, Εσάντ Γκιουρχάν είπε ότι η κυβερνοεπίθεση αφορά την «πύλη αδειών εργασίας» και διερωτήθηκε πως εξασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο Γκιουρχάν αναφέρθηκε και στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας «εθνικής στρατηγικής κυβερνοασφάλειας» στο ψευδοκράτος και της εποπτείας των κρίσιμων «δημόσιων» συστημάτων καθώς επίσης και την ενίσχυση της ικανότητας αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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