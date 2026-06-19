ΒΙΝΤΕΟ: Σύγκρουση τρένων στο Μπέντφορντ της Βρετανίας - Αναφορές για τραυματισμούς

Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας, μεταδίδει η Telegraph.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση.

Οπτικό υλικό στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει μάλιστα αιμόφυρτους επιβάτες στο δάπεδο των τρένων.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 17:15 (τοπική ώρα, 19:15 στην Κύπρο).

WATCH: Footage from Bedford, England after 2 trains collide pic.twitter.com/BmfMORBob5 — Rapid Report (@RapidReport2025) June 19, 2026

Συγκρούστηκαν ένα τρένο από Νότιγχαμ προς τον σταθμό Σεντ Πάνκρας στο Λονδίνο και ένα από το Κόρμπι επίσης για το Σεντ Πάνκρας.

Ο συρμός από το Κόρμπι χτύπησε το πίσω τμήμα του άλλου συρμού, περίπου 4 χλμ, από τον σταθμό του Μπέντφορντ.

Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι δεν υπήρξε καμιά προειδοποίησε ούτε μειώθηκε η ταχύτητα των τρένων.

Με πληροφορίες από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ