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Κίνα: Drone σε σχήμα μύγας για στρατιωτικές επιχειρήσεις και κατασκοπεία (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε αντίθεση με ένα συμβατικό drone, η «μύγα» που ανέπτυξε η Κίνα έχει φτερά που κινούνται όπως αυτά σε ένα ζωντανό έντομο, είναι αθόρυβη και ο χειρισμός της γίνεται μέσω Bluetooth

Ένα υπερμικροσκοπικό drone, με διαστάσεις που θυμίζουν μύγα και προορίζεται για αποστολές αναγνώρισης και συλλογής πληροφοριών, παρουσίασε το Εθνικό Πανεπιστήμιο Αμυντικής Τεχνολογίας της Κίνας.

Η συσκευή, η οποία ζυγίζει λιγότερο από 0,3 γραμμάρια, έχει σχεδιαστεί ώστε να αναπαράγει τον τρόπο πτήσης των εντόμων. Οι δημιουργοί της αναφέρουν ότι μπορεί να εξοπλιστεί με μικροσκοπικούς αισθητήρες, επιτρέποντας την παρακολούθηση και τη συλλογή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης μικροκάμερας και μικροφώνου για καταγραφή εικόνας, ήχου και άλλων ηλεκτρονικών σημάτων.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά drones, το συγκεκριμένο μοντέλο διαθέτει κινούμενα φτερά που λειτουργούν με τρόπο παρόμοιο με εκείνον των πραγματικών εντόμων. Επιπλέον, η λειτουργία του είναι σχεδόν αθόρυβη, ενώ ο έλεγχός του πραγματοποιείται μέσω κινητού τηλεφώνου με χρήση τεχνολογίας Bluetooth.

Πλεονεκτήματα και περιορισμοί

Η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων εντάσσεται στη στρατηγική της Κίνας για τη δημιουργία τεχνολογιών επιτήρησης με εξαιρετικά χαμηλό αποτύπωμα εντοπισμού. Χάρη στο μικρό τους μέγεθος, τα drones αυτά μπορούν να επιχειρούν σε χώρους όπου η πρόσβαση μεγαλύτερων μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι δύσκολη ή αδύνατη.

Οι πιθανές χρήσεις τους περιλαμβάνουν αποστολές παρακολούθησης, αναγνώριση σε αστικά περιβάλλοντα, επιχειρήσεις σε κλειστούς χώρους και συλλογή πληροφοριών από περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος. Θεωρητικά, μπορούν να περάσουν απαρατήρητα από ορισμένα συστήματα ασφαλείας και να χρησιμοποιηθούν ως διακριτικά μέσα παρακολούθησης.

Ωστόσο, η τεχνολογία αυτή συνοδεύεται και από σημαντικούς περιορισμούς. Το πολύ μικρό μέγεθος δεν επιτρέπει την τοποθέτηση μεγάλης μπαταρίας, με αποτέλεσμα η διάρκεια πτήσης να περιορίζεται συνήθως από ένα έως τρία λεπτά. Επιπλέον, η ελαφριά και εύθραυστη κατασκευή τους τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα στις καιρικές συνθήκες, καθώς ακόμη και μέτριοι άνεμοι μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την πορεία τους ή να προκαλέσουν την πτώση τους.

 

 

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