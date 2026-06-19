Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Τέλος οι βόλτες με μαθητευόμενη άδεια μοτοσυκλέτας από 1η Ιουλίου - Όλες οι αλλαγές που ανακοίνωσε το ΤΟΜ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι αλλαγές εφαρμόζονται σύμφωνα με τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο Ν. 94(I)/2001, ενώ ο απαιτούμενος προστατευτικός εξοπλισμός καθορίζεται στο άρθρο 16 του Νόμου.

Από την 1η Ιουλίου 2026 τίθενται σε ισχύ αλλαγές για την οδήγηση με άδεια οδήγησης μαθητευόμενου, για όλες τις κατηγορίες μοτοσυκλετών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών η οδήγηση σε δρόμο ή δημόσιο χώρο θα επιτρέπεται μόνο για σκοπούς εκπαίδευσης, υπό την επιτήρηση αδειούχου εκπαιδευτή οδηγών, ο οποίος επιβαίνει σε άλλο όχημα της ίδιας κατηγορίας.

Επίσης θα επιτρέπεται κατά τη διάρκεια εξέτασης για απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας.

Ακόμη θα επιτρέπεται στο πλαίσιο εντεταλμένης οδήγησης εκπαιδευτικού οχήματος της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής ή της Εθνικής Φρουράς.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, οι οδηγοί οφείλουν να φέρουν τον απαιτούμενο προστατευτικό εξοπλισμό.

Οι αλλαγές εφαρμόζονται σύμφωνα με τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο Ν. 94(I)/2001, ενώ ο απαιτούμενος προστατευτικός εξοπλισμός καθορίζεται στο άρθρο 16 του Νόμου.

Επιπλέον, από την 1η Ιουλίου 2026, η άδεια οδήγησης μαθητευόμενου για όλα τα οχήματα ισχύει για χρονική περίοδο δύο ετών.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών καλεί τους κατόχους άδειας οδήγησης μαθητευόμενου που επιθυμούν να αποκτήσουν κανονική άδεια οδήγησης να διευθετήσουν έγκαιρα την εξέτασής τους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Tags

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα