Πώς τα γαϊδουράκια στην Ισπανία συνδράμουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Στην Ισπανία υπάρχουν σχεδόν 4.000 γαϊδούρια από πέντε φυλές τα οποία τώρα βοηθούν στην πρόληψη πυρκαγιών λειτουργώντας ως αντιπυρική ζώνη κατά τη βόσκηση. Τα «γαϊδούρια πυροσβέστες» που παλιά βοηθούσαν σε γεωργικές εργασίες συμμετέχουν επίσης σε διάφορες θεραπείες με ασθενείς, σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου Efe.

Σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής από το Υπουργείο Γεωργίας υπάρχουν περίπου 4.000 γαϊδούρια από ιθαγενείς φυλές αλλά οι επικεφαλής συνδέσμων για προστασία των ζώων αναφέρουν ότι μπορεί να υπάρχουν γαϊδούρια «μη εγγεγραμμένα», επομένως ο αριθμός θα μπορούσε να είναι υψηλότερος, ειδικά αν συμπεριλάβουμε και εκείνα που δεν είναι καθαρόαιμα.

Ο Πασκουάλ Ροβίρα, ιδρυτής του Συνδέσμου για την Υπεράσπιση του Γαϊδουριού (Adebo), αναφέρει ότι μπορεί το γαϊδούρι να έχει χάσει την εργασία του στη γεωργία αλλά έχει «ιστορικό» ρόλο ως «πυροσβέστης» όντας ο «κύριος» καθαριστής της φύσης.

Το καταφύγιό τους στη Ρούτε (Κόρδοβα) έχει 80 γαϊδούρια, τα οποία, παρά το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιούνται για την πρόληψη πυρκαγιών, καθαρίζουν την οροσειρά.

«Όπου υπάρχουν γαϊδούρια δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς», τόνισε ο Ροβίρα. Επισημαίνει όμως ότι για να απασχοληθούν τα γαϊδούρια στην αποψίλωση δασών, χρειάζονται «βασική βοήθεια φροντίδας».

Στην Ταραγόνα, το έργο «Πυροσβέστης Γαϊδουριών Trivissa» έχει 62 γαϊδούρια που βοηθούν στον καθαρισμό της χαμηλής βλάστησης στην περιοχή. Ο ιδρυτής του προγράμματος, Χοάν Τσέσο ξεκίνησε το 2021 με τρία εγκαταλελειμμένα γαϊδούρια και, έκτοτε, φιλοξενεί μεγαλύτερο αριθμό. Τα γαϊδούρια εργάζονται σε οικόπεδα μεταξύ 15 και 25 εκταρίων σε διαφορετικές ομάδες, οι οποίες είναι οργανωμένες με πυραμιδικό τρόπο, δηλαδή στην κορυφή ως αρχηγός είναι το θηλυκό γαϊδούρι μέχρι την τέταρτη γραμμή όπου βρίσκονται τα ευνουχισμένα αρσενικά.

Εξάλλου ο σύλλογος «El Burrito Feliz» στην Ουέλβα έχει 12 γαϊδούρια που αποκαλεί «προληπτικούς πυροσβέστες». Αναφέρει ότι η πρόληψη είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να αφήσουμε τα ζώα απλώς να βόσκουν σε ένα συγκεκριμένο μέρος, καθώς απαιτεί μια στρατηγική και τη δημιουργία μεγάλων, κινητών αντιπυρικών ζωνών με προγραμματισμένο τρόπο.

Ο ιδρυτής του συλλόγου Λουίς Μανουέλ Μπεχαράνο αναφέρεται στις συνθήκες αυτού του ζώου για τον ρόλο του «πυροσβέστη», λόγω της «επιλεκτικής» φύσης του κατά το φαγητό, δίνοντας προτεραιότητα στο ξερό χόρτο, σε σύγκριση με άλλα ζώα όπως οι κατσίκες ή τα πρόβατα, τα οποία τρώνε «τα πάντα» και μπορούν ακόμη και να «καταστρέψουν» πιο ευαίσθητα περιβάλλοντα.

Γαϊδούρια σε θεραπείες ασθενών

Πέρα από την πρόληψη των πυρκαγιών, αυτό το ζώο μπορεί να είναι ευεργετικό για την υγεία. Ο σύλλογος της Ουέλβα έχει άλλα τέσσερα γαϊδούρια, που έχουν επιλεγεί για την «ενσυναισθητική προσωπικότητά» τους για να συμμετάσχουν σε διάφορα θεραπευτικά έργα.

Μετά την επιτυχία του πρώτου τους έργου κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, στο οποίο οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έφταναν εκεί εξαντλημένοι από τις βάρδιές τους, ο σύλλογος συνεχίζει τώρα να διεξάγει άλλες δραστηριότητες με άρρωστους πολίτες.

Χρησιμοποιούνται για σοβαρές περιπτώσεις κωφών και τυφλών παιδιών, για ηλικιωμένους που πάσχουν από Αλτσχάιμερ, για τους οποίους η αλληλεπίδραση με το γαϊδούρι μπορεί να τους βοηθήσει να θυμηθούν την παιδική τους ηλικία, σύμφωνα με τους ειδικούς.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ