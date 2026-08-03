Μέχρι 7 Αυγούστου η υποβολή ενστάσεων για διαδικασία εκλογής Προέδρου της ΕΔΕΚ

Η Επιτροπή Διαπιστευτηρίων Συνεδρίου, που διορίστηκε με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της ΕΔΕΚ ανακοίνωσε ότι θα δέχεται ενστάσεις από μέλη του Κόμματος, από 04/08/2026 μέχρι και 07/08/2026 η ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Κάθε ένσταση που τυχόν θα υποβληθεί θα πρέπει να υποβάλλεται προσωπικά από το μέλος του Κόμματος, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@edek.org.cy προς την Επιτροπή Διαπιστευτηρίων Συνεδρίου (Ε.Δ.Σ.), προστίθεται.

Ενστάσεις που δεν θα υποβάλλονται προσωπικά, εντός της προθεσμίας υποβολής, στην καθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες, αναφέρεται. Η Ε.Δ.Σ ανακοίνωσε επίσης ότι θα δέχεται γραπτά προσωπικά αιτήματα όσων ζητούν να ενημερωθούν κατά πόσο είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών του κόμματος ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ