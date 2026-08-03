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| Οικονομία

Παράταση μέχρι 20 Αυγούστου για υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Θα επιβάλλεται πρόστιμο €100 για μη έγκαιρη υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ και πρόσθετο φόρο 10% επί του οφειλόμενου ΦΠΑ και €50 για μη έγκαιρη υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES).

Mέχρι τις 20/08/2026, λόγω της περιόδου των θερινών διακοπών, παρατείνεται η ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ και πληρωμής του οφειλόμενου ΦΠΑ για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2026, καθώς και υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) για την περίοδο που αφορά στον μήνα Ιούλιο 2026, κατόπιν απόφασης του Εφόρου Φορολογίας, Σωτήρη Μαρκίδη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Τμήμα Φορολογίας μετά τις 20/08/2026, η υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, η πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ και η υποβολή του εν λόγω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα υπόκεινται σε χρηματικές επιβαρύνσεις και πρόσθετο φόρο.

Συγκεκριμένα θα επιβάλλεται πρόστιμο €100 για μη έγκαιρη υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ και πρόσθετο φόρο 10% επί του οφειλόμενου ΦΠΑ και €50 για μη έγκαιρη υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES).

Πηγή: ΚΥΠΕ

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