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«Σύλληψη» στα κατεχόμενα για την κυβερνοεπίθεση στο «υπουργείο εργασίας»

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Διευκρινίζεται δε, πως η αρχική σιωπή για το περιστατικό αποσκοπούσε αποκλειστικά στην ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνών.

Στη «σύλληψη» ενός υπόπτου για την κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε πρόσφατα στην πύλη «αδειών εργασίας» προχώρησε η «αστυνομία», όπως ανακοίνωσε το «υπουργείο εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων» στα κατεχόμενα, διαβεβαιώνοντας παράλληλα πως δεν υπήρξε καμία απώλεια ή διαρροή δεδομένων.

Σύμφωνα με τη σχετική γραπτή ανακοίνωση και τα δημοσίευμα του τουρκοκυπριακού ηλεκτρονικού Τύπου, το άτομο που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 22 Ιουνίου, μετά από συντονισμένες ενέργειες. Η υπόθεση διερευνάται πλέον από τις «αρμόδιες αρχές».

Όπως αναφέρεται, από την πρώτη στιγμή που έγινε αντιληπτή η επίθεση, το «τμήμα πληροφορικής του υπουργείου» διεξήγαγε ενδελεχείς τεχνικές εξετάσεις και προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στη «γενική διεύθυνση αστυνομίας». Διευκρινίζεται δε, πως η αρχική σιωπή για το περιστατικό αποσκοπούσε αποκλειστικά στην ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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