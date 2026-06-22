Τραμπ προς Ιράν: Θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις για να αποδείξει την πυρηνική του διαφάνεια

Με νέα παρέμβασή του μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ιράν θα αναγκαστεί να αποδεχθεί αυστηρούς ελέγχους στο πυρηνικό του πρόγραμμα, παρά τις διαψεύσεις της Τεχεράνης ότι έχει αναλάβει οποιαδήποτε σχετική δέσμευση στο πλαίσιο των πρόσφατων συνομιλιών στην Ελβετία.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ιρανική πλευρά θα συμφωνήσει τελικά σε «σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων», προκειμένου να διασφαλιστεί αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «πυρηνική ειλικρίνεια» στο μέλλον. Η ανάρτησή του έρχεται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να διαμορφώσουν το πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου ακολούθησε την κατηγορηματική διάψευση του Ιράν ότι κατά τις πολύωρες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία συζητήθηκε ή συμφωνήθηκε η επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη «δεν διαπραγματεύθηκε το πυρηνικό ζήτημα και δεν αποδέχθηκε καμία νέα δέσμευση», υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία με τον ΔΟΑΕ θα συνεχιστεί μόνο στο πλαίσιο των υφιστάμενων διαδικασιών και των αποφάσεων των αρμόδιων ιρανικών θεσμών.

Παρά τις διαφωνίες ως προς το περιεχόμενο των συνομιλιών, η Ουάσιγκτον επιμένει ότι έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είχε δηλώσει νωρίτερα ότι στις επαφές στην Ελβετία συζητήθηκε η επιστροφή των επιθεωρητών και ότι τέθηκαν οι βάσεις για μια ευρύτερη συμφωνία μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Η υπόθεση αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει τις επόμενες ημέρες στη Μέση Ανατολή ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα ενημερώσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και τις προοπτικές μιας συνολικής συμφωνίας που θα αφορά τόσο το πυρηνικό πρόγραμμα όσο και την περιφερειακή ασφάλεια.