«Chapter 51»: Θρίλερ μυστηρίου με τους Κόλμαν Ντομίνγκο και Άμπιγκεϊλ Μπρέσλιν

H υποψήφια για Όσκαρ 'Αμπιγκεϊλ Μπρέσλιν (Abigail Breslin) και ο πολυσυζητημένος Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo) πρωταγωνιστούν στο ατμοσφαιρικό θρίλερ μυστηρίου «Chapter 51».

Η ταινία, σε διανομή της Cineverse, αναμένεται να κάνει το ψηφιακό της ντεμπούτο αύριο, 23 Ιουνίου και το επίσημο τρέιλερ κυκλοφορεί ήδη.

Η πλοκή επικεντρώνεται γύρω «από έναν κατά συρροή δολοφόνο, ο οποίος μετατρέπει μια κινηματογραφική παραγωγή υψηλού προφίλ σε ένα φρικιαστικό σκηνικό εγκλήματος μετά το άγριο φονικό τριών ηθοποιών. Καθώς ο τρόμος, οι θεωρίες συνωμοσίας και το χάος κυριαρχούν πίσω από τις κάμερες, η μοιραία αυτή παραγωγή μετατρέπεται σε μια σκοτεινή υπόθεση που συγκλονίζει τη βιομηχανία του θεάματος και παραμένει ανεξιχνίαστη για καιρό. Χρόνια αργότερα, ο πρώην πράκτορας του FBI, Thomas Scott, αποφασίζει να ανοίξει ξανά τον ξεχασμένο φάκελο της υπόθεσης, αναλύοντας από την αρχή τα γεγονότα και φέρνοντας στο φως σκοτεινά μυστικά που αρνούνται να μείνουν θαμμένα».

Το «Chapter 51» φέρει την υπογραφή του Τάιλερ Σιλντς (Tyler Shields), στο σενάριο, τη σκηνοθεσία και τη διεύθυνση φωτογραφίας. Πρόκειται για μια από τις ιδιαίτερες παραγωγές καθώς ο Σιλντς επέλεξε να αποτυπώσει το όραμα του χρησιμοποιώντας πολλαπλά φορμά μεγάλης κλίμακας, όπως IMAX, VistaVision, Ultra70 Panavision και παραδοσιακό φιλμ της Kodak.

Το πρωταγωνιστικό δίδυμο πλαισιώνεται μεταξύ άλλων από τους Έμιλι 'Αλιν Λιντ (Emily Alyn Lind), Σάρλοτ Λόρενς (Charlotte Lawrence), Ντίλαν Σπρέιμπερι (Dylan Sprayberry) και Κόνορ Πάολο (Connor Paolo).

Την παραγωγή ανέλαβαν οι Τοντ Μάντελ (Todd Mandel), Τζιοβάνι Ρίμπισι (Giovanni Ribisi) και Τάιλερ Σιλντς (Tyler Shields), ενώ οι Στιβ Κάρσον (Steve Carson) και Τάιλερ Τράνσκι (Tyler Transki) ήταν μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών.

Σύμφωνα με το Coming Soon, ο Κόλμαν Ντομίνγκο ο οποίος συμμετέχει στο νέο φιλμ του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg) «Disclosure Day», αναμένεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη μέσα από την τρίτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς «The Four Seasons».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ