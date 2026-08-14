Σε διαθεσιμότητα τρία μέλη της Αστυνομίας στην Πάφο για υπόθεση επίθεσης και πρόκλησης σωματικής βλάβης

Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν σήμερα τρία μέλη της Αστυνομίας στην Πάφο, ηλικίας 36, 43 και 44 ετών, με οδηγίες του Αναπληρωτή Αρχηγού Αστυνομίας, Πανίκου Σταύρου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος των τριών μελών διερευνάται υπόθεση επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, η οποία φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της 13ης Αυγούστου 2026 στην Πάφο.

Σημειώνεται ότι, κατά τον χρόνο του περιστατικού, τα τρία μέλη της Αστυνομίας βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από το ΤΑΕ Πάφου.