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| Οικονομία

Αμελητέα πτώση την Παρασκευή στο ΧΑΚ, η εβδομάδα έκλεισε με κέρδη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 321,27 μονάδες με απώλειες 0,03%

Αμελητέα πτώση σημείωσε το ΧΑΚ την Παρασκευή. Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 321,27 μονάδες με απώλειες 0,03%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 188,75 μονάδες με επίσης αμελητέα πτώση 0,05%. 

Η αξία των συναλλαγών ήταν 146.601,30 ευρώ. Η εβδομάδα έκλεισε με κέρδη 1,25%.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά κατέγραψε πτώση 0,10%, όπως και οι Επενδυτικές με 0,34%, ενώ άνοδο είχε η Εναλλακτική με 0,08%. Ο Δείκτης των Ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος. 

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 57.669,40 ευρώ (τιμή κλεισίματος 10,800 ευρώ - αμετάβλητη), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 29.182,56 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,455 ευρώ - πτώση 0,34%), τη μετοχή της Louis Plc με όγκο 17.409,07 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,131 ευρώ - πτώση 0,76%), τη μετοχή της Logicom με όγκο 13.819,12 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,080 ευρώ - αμετάβλητη) και τη μετοχή της Πανδώρα Επενδύσεις με όγκο 11.092,90 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,220 ευρώ - αμετάβλητη).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 2 κινήθηκαν ανοδικά, 7 πτωτικά και 7 χωρίς μεταβολή. 

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 108.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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