Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για τον θάνατο της Κωνσταντίνας Κλεόπα – «Άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα»

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού εκφράζει, με ανακοίνωσή του, τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της ηθοποιού Κωνσταντίνας Κλεόπα, η οποία έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη, 13 Αυγούστου.

«Η Κωνσταντίνα Κλεόπα υπήρξε μια ιδιαίτερα αγαπητή παρουσία στον χώρο του θεάτρου, διακρινόμενη για το ήθος, το ταλέντο και την αφοσίωσή της στην τέχνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η απώλειά της αποκτά ιδιαίτερη συμβολική διάσταση, καθώς υπήρξε ένα παιδί του θεάτρου με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Κόρη του Αντρέα Κλεόπα, ενός από τους πρώτους υπαλλήλους του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, μεγάλωσε μέσα στη θεατρική οικογένεια της Κύπρου και καλλιέργησε από νωρίς μια βαθιά και ουσιαστική σχέση με την τέχνη και τη δημιουργία», προστίθεται.

Σημειώνεται επίσης πως «μέσα από τη δημιουργική της πορεία και τις συνεργασίες της με ανθρώπους του πολιτισμού, κέρδισε την εκτίμηση συναδέλφων και κοινού, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα».

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού αναφέρειε πως «συμμερίζεται το βαρύ πένθος της οικογένειάς της και εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια στον σύζυγό της, στο παιδί της, στη μητέρα της, καθώς και σε όλους τους οικείους, φίλους και συνεργάτες της».

«Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι σκέψεις μας βρίσκονται κοντά στους ανθρώπους που την γνώρισαν, τη στήριξαν και την αγάπησαν. Η προσφορά της στον χώρο του θεάτρου και η παρουσία της θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη όσων είχαν την τύχη να συνεργαστούν και να συμπορευθούν μαζί της», καταλήγει η ανακοίνωση.